Видео

Забор на даче без нарушений — какое ограждение разрешено в 2025

Дата публикации 22 октября 2025 21:34
обновлено: 21:32
Какой забор можно ставить на даче по закону — нормы, материалы и разрешенное расстояние
Деревянный забор. Фото: Freepik

В Украине установка заборов на дачных участках регулируется Государственными строительными нормами (ГСН), которые определяют требования к высоте, материалам и расположению заборов. Нарушение норм может привести к штрафам от местных органов благоустройства — от 1 до 17 тыс. грн в зависимости от региона.

Согласно законодательству Украины, основные требования к забору на даче следующие:

  • высота: до 2 м со стороны улицы, до 1,5 м между участками (сетка), до 0,75 м (глухой);
  • материалы: экологичные, безопасные, огнестойкие;
  • согласование: обязательный акт границ с соседями;
  • расстояния: 3 м от дома, 6-15 м по противопожарным нормам.

Высота забора на даче по нормам

Согласно ГСН Б.2.2-12:2019, высота забора со стороны улицы не должна превышать 2 метра. Между участками допускается 1,5 метра для сетчатых конструкций и 0,75 метра для сплошных.

Эти ограничения обеспечивают доступ света и воздуха на соседние участки. Нарушение может повлечь жалобы соседей и демонтаж по решению суда. В 2025 году в экологических зонах действуют дополнительные ограничения. Рекомендуется провести геодезические замеры перед строительством.

Материалы для забора на даче

Нормы ГСН В.2.3-5:2018 требует использования экологичных и безопасных материалов. Разрешаются дерево, металл, сетка, кирпич или бетон.

Популярные материалы для забора:

  1. Дерево: требует обработки антисептиком каждые 2-3 года.
  2. Металл: прочный, не затеняет участок, модульный.
  3. Кирпич/бетон: долговечны, но требуют фундамента.
  4. Сетка: экономичная, пропускает свет.

В то же время запрещено использовать токсичные покрытия или строительный мусор. Например, необработанный деревянный забор согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях грозит штрафом 3-10 тыс. грн. В 2025 году предпочтение отдается переработанным материалам.

Расстояния для забора на даче

Санитарные нормы устанавливают минимальное расстояние забора:

  • 3 метра от жилого дома;
  • 1 метр от хозяйственных построек.

Противопожарные правила требуют 6 метров для кирпичных домов и 15 метров для деревянных. До туалета - 12 метров, до деревьев — 1-4 метра в зависимости от высоты.

Нарушение этих требований грозит штрафами от 4 тыс. грн. В 2025 году в курортных зонах дополнительно проверяют вентиляцию участка.

Обязательные расстояния для забора:

  • от дома: 3 м (санитарная норма);
  • от деревянного дома: 15 м (противопожарная норма).
  • от туалета: 12 м;
  • от деревьев: 1-4 м в зависимости от вида.

Также перед установкой забора необходимо согласовать границы участка с соседями через геодезиста и подписать акт. Без согласования возможны судебные споры. Штрафы за самовольное строительство составляют 1-17 тыс. грн, возможен принудительный демонтаж. А для решения конфликтов надо обращаться в центры медиации при общинах.

Как сообщалось, вопрос собственности на землю между забором частного дома и дорогой является постоянным источником споров в Украине, поскольку многие владельцы ошибочно считают эту территорию своей. На самом деле правовой статус этого прилегающего участка четко регулируется, и с обновлениями законодательства и цифровизацией реестров эта тема приобрела особую актуальность.

Также мы рассказывали, что приватизация земельного участка у реки в Украине ограничена из-за особой ценности таких территорий. Законодательство устанавливает четкие правила и запреты на передачу в частную собственность земель, расположенных в прибрежных защитных полосах.

земля недвижимость штраф дом дача
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
