Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рынок недвижимости

Гостиная Хлои Файнман перевернула представление о полосатом декоре (фото)

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 20:12
Гостиная актрисы Хлои Файнман заставила дизайнеров иначе видеть максимализм (фото)
Хлоя Файнман. Фото: Reuters, Michael P. H. Clifford/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Современный интерьер все чаще отходит от минимализма, и пример гостиной Хлои Файнман это четко подтверждает. Ее пространство выглядит насыщенным, но не перегруженным — в этом и главный секрет нового тренда. Особую роль здесь играют полоски, которые раньше считались слишком банальными.

В 2026 году они вернулись, но уже в более сложном и продуманном виде, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Триумфальное возвращение полоски

Главный сюрприз сезона — полоски. Долгое время мы считали их слишком прямолинейными или даже банальными, но в 2026-м они переживают настоящий ренессанс. Теперь это не просто "матрасный" принт, а сложный инструмент для зонирования.

У Хлои полоска повсюду: от обивки пуфов до едва заметных кантов на шторах. Разная ширина и игра контрастов не дают глазу заскучать.

"Полоски работают как невидимый каркас. Они упорядочивают пространство и задают ему динамику, не давая другим принтам развалить композицию", — объясняет дизайнер Марисса Барретт.

Гостиная Хлои Файнман перевернула представление о полосатом декоре (фото) - фото 1
Хлоя Файнман в гостиной. Фото: Michael P. H. Clifford/Instagram

Искусство сочетать несочетаемое

Секрет этой гостиной — в многослойности. Бархатный диван глубокого зеленого цвета соседствует с горчичными подушками и бежевым текстилем. Казалось бы, гремучая смесь, но все держится на единой природной палитре.

Когда дело доходит до микса орнаментов, главное - не испугаться. Цветочные узоры рядом с геометрической полоской смотрятся уместно, если соблюдать правило масштабов.

"Вся магия в дистанции между элементами. Рисунки не должны кричать друг на друга; они должны либо дополнять, либо выгодно оттенять соседний принт", — отмечает Марисса Барретт.

Эстетика ощущений, а не правил

Максимализм Хлои Файнман подкупает своей неидеальностью. Это не выставочный зал, а пространство для жизни, где декор "собирается" вокруг эмоций владельца. Даже самые смелые детали выглядят сдержанно, потому что их объединяет общая цветовая гамма.

"Современный максимализм — это история не о том, как идеально подобрать цвет штор к цвету ковра. Это о создании правильной атмосферы и гармонии ощущений", — добавляет дизайнер Ань Ли.

Даже яркий декор выглядит сдержанно, если придерживаться единой цветовой гаммы. В случае Хлои это естественные оттенки, которые "собирают" все элементы в единую композицию.

Как сообщали Новини.LIVE, хотя нейтральная палитра в интерьере не теряет актуальности, она часто кажется несколько монотонной и лишенной уюта. Дизайнеры советуют не переделывать все с нуля, а добавлять меткие акценты для "согревания" пространства, как это сделала Сандра Буллок: в ее гостиной лишь одна деталь заставила сдержанную обстановку заиграть новыми красками.

Также Новини.LIVE рассказывали, что дизайн интерьера - это не только о красоте, а прежде всего о поиске внутреннего баланса через окружающее пространство. В 2026 году на пике популярности остается "осознанный дом", где каждая мелочь имеет смысл, что мы и видим на примере уютной и наполненной историями гостиной Джиджи Хадид.

зарубежные звезды Дизайн актриса
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации