Гостиная актрисы Хлои Файнман заставила дизайнеров иначе видеть максимализм (фото)

Хлоя Файнман. Фото: Reuters, Michael P. H. Clifford/Instagram.

Современный интерьер все чаще отходит от минимализма, и пример гостиной Хлои Файнман это четко подтверждает. Ее пространство выглядит насыщенным, но не перегруженным — в этом и главный секрет нового тренда. Особую роль здесь играют полоски, которые раньше считались слишком банальными.

В 2026 году они вернулись, но уже в более сложном и продуманном виде, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Триумфальное возвращение полоски

Главный сюрприз сезона — полоски. Долгое время мы считали их слишком прямолинейными или даже банальными, но в 2026-м они переживают настоящий ренессанс. Теперь это не просто "матрасный" принт, а сложный инструмент для зонирования.

У Хлои полоска повсюду: от обивки пуфов до едва заметных кантов на шторах. Разная ширина и игра контрастов не дают глазу заскучать.

"Полоски работают как невидимый каркас. Они упорядочивают пространство и задают ему динамику, не давая другим принтам развалить композицию", — объясняет дизайнер Марисса Барретт.

Читайте также:

Хлоя Файнман в гостиной. Фото: Michael P. H. Clifford/Instagram

Искусство сочетать несочетаемое

Секрет этой гостиной — в многослойности. Бархатный диван глубокого зеленого цвета соседствует с горчичными подушками и бежевым текстилем. Казалось бы, гремучая смесь, но все держится на единой природной палитре.

Когда дело доходит до микса орнаментов, главное - не испугаться. Цветочные узоры рядом с геометрической полоской смотрятся уместно, если соблюдать правило масштабов.

"Вся магия в дистанции между элементами. Рисунки не должны кричать друг на друга; они должны либо дополнять, либо выгодно оттенять соседний принт", — отмечает Марисса Барретт.

Эстетика ощущений, а не правил

Максимализм Хлои Файнман подкупает своей неидеальностью. Это не выставочный зал, а пространство для жизни, где декор "собирается" вокруг эмоций владельца. Даже самые смелые детали выглядят сдержанно, потому что их объединяет общая цветовая гамма.

"Современный максимализм — это история не о том, как идеально подобрать цвет штор к цвету ковра. Это о создании правильной атмосферы и гармонии ощущений", — добавляет дизайнер Ань Ли.

Даже яркий декор выглядит сдержанно, если придерживаться единой цветовой гаммы. В случае Хлои это естественные оттенки, которые "собирают" все элементы в единую композицию.

