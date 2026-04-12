Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Вітальня Хлої Файнман перевернула уявлення про смугастий декор (фото)

Вітальня Хлої Файнман перевернула уявлення про смугастий декор (фото)

Ua ru
Дата публікації: 12 квітня 2026 20:12
Вітальня акторки Хлої Файнман змусила дизайнерів інакше бачити максималізм (фото)
Хлоя Файнман. Фото: Reuters, Michael P. H. Clifford/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Сучасний інтер’єр усе частіше відходить від мінімалізму, і приклад вітальні Хлої Файнман це чітко підтверджує. Її простір виглядає насиченим, але не перевантаженим — у цьому і головний секрет нового тренду. Особливу роль тут відіграють смужки, які раніше вважалися занадто банальними. 

У 2026 році вони повернулися, але вже у більш складному і продуманому вигляді, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Тріумфальне повернення смужки

Головний сюрприз сезону — смужки. Довгий час ми вважали їх занадто прямолінійними або навіть банальними, але у 2026-му вони переживають справжній ренесанс. Тепер це не просто "матрацний" принт, а складний інструмент для зонування.

У Хлої смужка всюди: від оббивки пуфів до ледь помітних кантів на шторах. Різна ширина та гра контрастів не дають оку занудьгувати.

"Смужки працюють як невидимий каркас. Вони впорядковують простір і задають йому динаміку, не даючи іншим принтам розвалити композицію", — пояснює дизайнерка Марісса Барретт.

Читайте також:

 

Хлоя Файнман у вітальні. Фото: Michael P. H. Clifford/Instagram

Мистецтво поєднувати непоєднуване

Секрет цієї вітальні — у багатошаровості. Оксамитовий диван глибокого зеленого кольору сусідить із гірчичними подушками та бежевим текстилем. Здавалося б, гримуча суміш, але все тримається на єдиній природній палітрі.

Коли справа доходить до міксу орнаментів, головне — не злякатися. Квіткові візерунки поруч із геометричною смужкою виглядають доречно, якщо дотримуватися правила масштабів.

"Уся магія в дистанції між елементами. Малюнки не повинні кричати один на одного; вони мають або доповнювати, або вигідно відтіняти сусідній принт", — зазначає Марісса Барретт.

Естетика відчуттів, а не правил

Максималізм Хлої Файнман підкуповує своєю неідеальністю. Це не виставковий зал, а простір для життя, де декор "збирається" навколо емоцій власника. Навіть найсміливіші деталі виглядають стримано, бо їх об’єднує спільна колірна гама.

"Сучасний максималізм — це історія не про те, як ідеально підібрати колір штор до кольору килима. Це про створення правильної атмосфери та гармонію відчуттів", — додає дизайнерка Ань Лі.

Навіть яскравий декор виглядає стримано, якщо триматися єдиної кольорової гами. У випадку Хлої це природні відтінки, які "збирають" усі елементи в єдину композицію.

Як повідомляли Новини.LIVE, хоча нейтральна палітра в інтер’єрі не втрачає актуальності, вона часто здається дещо монотонною та позбавленою затишку. Дизайнери радять не переробляти все з нуля, а додавати влучні акценти для "зігрівання" простору, як це зробила Сандра Буллок: у її вітальні лише одна деталь змусила стриману обстановку заграти новими барвами.

Також Новини.LIVE розповідали, що дизайн інтер’єру — це не лише про красу, а передусім про пошук внутрішнього балансу через навколишній простір. У 2026 році на піку популярності залишається "усвідомлений дім", де кожна дрібниця має сенс, що ми й бачимо на прикладі затишної та наповненої історіями вітальні Джіджі Хадід.

закордонні зірки Дизайн акторка
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації