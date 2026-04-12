Вітальня акторки Хлої Файнман змусила дизайнерів інакше бачити максималізм (фото)

Хлоя Файнман.

Сучасний інтер’єр усе частіше відходить від мінімалізму, і приклад вітальні Хлої Файнман це чітко підтверджує. Її простір виглядає насиченим, але не перевантаженим — у цьому і головний секрет нового тренду. Особливу роль тут відіграють смужки, які раніше вважалися занадто банальними.

У 2026 році вони повернулися, але вже у більш складному і продуманому вигляді, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Тріумфальне повернення смужки

Головний сюрприз сезону — смужки. Довгий час ми вважали їх занадто прямолінійними або навіть банальними, але у 2026-му вони переживають справжній ренесанс. Тепер це не просто "матрацний" принт, а складний інструмент для зонування.

У Хлої смужка всюди: від оббивки пуфів до ледь помітних кантів на шторах. Різна ширина та гра контрастів не дають оку занудьгувати.

"Смужки працюють як невидимий каркас. Вони впорядковують простір і задають йому динаміку, не даючи іншим принтам розвалити композицію", — пояснює дизайнерка Марісса Барретт.

Читайте також:

Хлоя Файнман у вітальні. Фото: Michael P. H. Clifford/Instagram

Мистецтво поєднувати непоєднуване

Секрет цієї вітальні — у багатошаровості. Оксамитовий диван глибокого зеленого кольору сусідить із гірчичними подушками та бежевим текстилем. Здавалося б, гримуча суміш, але все тримається на єдиній природній палітрі.

Коли справа доходить до міксу орнаментів, головне — не злякатися. Квіткові візерунки поруч із геометричною смужкою виглядають доречно, якщо дотримуватися правила масштабів.

"Уся магія в дистанції між елементами. Малюнки не повинні кричати один на одного; вони мають або доповнювати, або вигідно відтіняти сусідній принт", — зазначає Марісса Барретт.

Естетика відчуттів, а не правил

Максималізм Хлої Файнман підкуповує своєю неідеальністю. Це не виставковий зал, а простір для життя, де декор "збирається" навколо емоцій власника. Навіть найсміливіші деталі виглядають стримано, бо їх об’єднує спільна колірна гама.

"Сучасний максималізм — це історія не про те, як ідеально підібрати колір штор до кольору килима. Це про створення правильної атмосфери та гармонію відчуттів", — додає дизайнерка Ань Лі.

Навіть яскравий декор виглядає стримано, якщо триматися єдиної кольорової гами. У випадку Хлої це природні відтінки, які "збирають" усі елементи в єдину композицію.

Як повідомляли Новини.LIVE, хоча нейтральна палітра в інтер’єрі не втрачає актуальності, вона часто здається дещо монотонною та позбавленою затишку. Дизайнери радять не переробляти все з нуля, а додавати влучні акценти для "зігрівання" простору, як це зробила Сандра Буллок: у її вітальні лише одна деталь змусила стриману обстановку заграти новими барвами.

Також Новини.LIVE розповідали, що дизайн інтер’єру — це не лише про красу, а передусім про пошук внутрішнього балансу через навколишній простір. У 2026 році на піку популярності залишається "усвідомлений дім", де кожна дрібниця має сенс, що ми й бачимо на прикладі затишної та наповненої історіями вітальні Джіджі Хадід.