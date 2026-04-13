Теннисистка Серена Уильямс показала решение, которое мгновенно изменит облик гостиной (фото)

Серена Уильямс. Фото: Reuters, serenawilliams/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Интерьер звезд часто ассоциируется с роскошью, которую трудно повторить в обычной квартире. Однако гостиная легендарной теннисистки Серены Уильямс доказывает, что настоящий стиль кроется в простых решениях. Она показала, как одна базовая деталь может полностью изменить настроение комнаты без капитального ремонта.

Основа комнаты Серены — это светлые стены и деревянный пол, что выглядит довольно сдержанно, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Главным акцентом стали встроенные полки из темного дерева, которые превратили пустую белую плоскость в произведение искусства. Вместо того, чтобы загромождать пространство массивными шкафами, звезда оставила конструкцию открытой.

Гостиная Серены Уильямс. Фото: serenawilliams/Instagram

Декор для дома в стиле современный минимализм

Чтобы полки не выглядели скучно, Серена наполнила их яркими книгами и арт-объектами. Цветовая гамма декора перекликается с абстрактным ковром и картиной на стене, создавая целостный образ. Сегодня хранение вещей перестало быть только функциональным вопросом.

"В этом сезоне посмотрите на хранение как на возможность украсить дом. Не прячьте красивые вещи за дверцами шкафов, а выставляйте их напоказ", — отмечает эксперт по дизайну Шелли Кокрейн.

Серена Уильямс с семьей в гостиной. Фото: serenawilliams/Instagram

Как украсить пустую стену в гостиной

Люди все чаще демонстрируют интерьер как продолжение личности, а не просто функциональное пространство. Чтобы достичь подобного эффекта, не нужно полностью копировать дизайн. Лучше собрать собственную коллекцию вещей, которые имеют значение: книги, сувениры, фото, вазы. Легкая асимметрия и разнообразие выглядят современнее, чем идеальная симметрия.

Главное правило — не пытаться сделать все идеально симметричным.

"Ключ к успеху в том, чтобы не сочетать все под линейку, а собрать предметы, которые отражают ваш вкус: от фото до ваз с цветами", — советует Шелли Кокрейн.

Такой подход делает интерьер живым и "человеческим", что и продемонстрировала Серена в своем доме.

Серена Уильямс и ее близкие в гостиной. Фото: serenawilliams/Instagram

Почему встроенные полки меняют комнату

Такой элемент работает сразу в нескольких направлениях: добавляет структуру, создает акцент и делает интерьер "живым". Его легко обновлять — достаточно сменить декор или добавить сезонные детали.

Эксперты считают, что в ближайшие годы эта тенденция только усилится: жилье все больше будет отражать стиль владельца, а не стандартные дизайнерские решения.

Как сообщали Новини.LIVE, в 2026 году в тренде интерьеры с историей, например жилье Хлои Файнман, где вместо пустоты царит уютная насыщенность. Изюминкой стал полосатый принт: раньше его сторонились из-за простоты, а сегодня он делает пространство стильным и динамичным.

Также Новини.LIVE рассказывали, что спокойные интерьеры в нейтральных тонах не выходят из моды, однако иногда они кажутся слишком бездушными и "стерильными". Чтобы добавить пространству уюта без капитального ремонта, дизайнеры советуют использовать яркие акценты, как это сделала Сандра Буллок. В ее гостиной всего один меткий элемент смог полностью расставить новые приоритеты и превратить сдержанную комнату в живое и стильное пространство.