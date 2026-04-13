Тенісистка Серена Вільямс показала рішення, яке миттєво змінить вигляд вітальні (фото)

Серена Вільямс. Фото: Reuters, serenawilliams/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Інтер’єр зірок часто асоціюється з розкішшю, яку важко повторити у звичайній квартирі. Проте вітальня легендарної тенісистки Серени Вільямс доводить, що справжній стиль криється у простих рішеннях. Вона показала, як одна базова деталь може повністю змінити настрій кімнати без капітального ремонту.

Основа кімнати Серени — це світлі стіни та дерев’яна підлога, що виглядає досить стримано, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Головним акцентом стали вбудовані полиці з темного дерева, які перетворили порожню білу площину на витвір мистецтва. Замість того, щоб захаращувати простір масивними шафами, зірка залишила конструкцію відкритою.

Вітальня Серени Вільямс. Фото: serenawilliams/Instagram

Декор для дому в стилі сучасний мінімалізм

Щоб полиці не виглядали нудно, Серена наповнила їх яскравими книгами та арт-об’єктами. Колірна гама декору перегукується з абстрактним килимом та картиною на стіні, створюючи цілісний образ. Сьогодні зберігання речей перестало бути лише функціональним питанням.

"Цього сезону подивіться на зберігання як на можливість прикрасити дім. Не ховайте гарні речі за дверцятами шаф, а виставляйте їх напоказ", — зазначає експерт з дизайну Шеллі Кокрейн.

Серена Вільямс з родиною у вітальні. Фото: serenawilliams/Instagram

Як прикрасити порожню стіну у вітальні

Люди дедалі частіше демонструють інтер’єр як продовження особистості, а не просто функціональний простір.Щоб досягти схожого ефекту, не потрібно повністю копіювати дизайн. Краще зібрати власну колекцію речей, які мають значення: книги, сувеніри, фото, вази. Легка асиметрія та різноманітність виглядають сучасніше, ніж ідеальна симетрія.

Головне правило — не намагатися зробити все ідеально симетричним.

"Ключ до успіху в тому, щоб не поєднувати все під лінійку, а зібрати предмети, які відображають ваш смак: від фото до ваз із квітами", — радить Шеллі Кокрейн.

Такий підхід робить інтер’єр живим і "людським", що і продемонструвала Серена у своєму домі.

Серена Вільямс та її близькі у вітальні. Фото: serenawilliams/Instagram

Чому вбудовані полиці змінюють кімнату

Такий елемент працює одразу в кількох напрямках: додає структуру, створює акцент і робить інтер’єр "живим". Його легко оновлювати — достатньо змінити декор або додати сезонні деталі.

Експерти вважають, що у найближчі роки ця тенденція лише посилиться: житло дедалі більше відображатиме стиль власника, а не стандартні дизайнерські рішення.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 2026 році у тренді інтер’єри з історією, як-от житло Хлої Файнман, де замість пустоти панує затишна насиченість. Родзинкою став смугастий принт: раніше його цуралися через простоту, а сьогодні він робить простір стильним і динамічним.

Також Новини.LIVE розповідали, що спокійні інтер’єри в нейтральних тонах не виходять із моди, проте іноді вони здаються надто бездушними та "стерильними". Щоб додати простору затишку без капітального ремонту, дизайнери радять використовувати яскраві акценти, як це зробила Сандра Буллок. У її вітальні всього один влучний елемент зміг повністю розставити нові пріоритети та перетворити стриману кімнату на живий і стильний простір.