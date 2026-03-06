Видео
Главная Рынок недвижимости Квартира Хилари Суэнк – на что сразу обратили внимание дизайнеры (фото)

Квартира Хилари Суэнк – на что сразу обратили внимание дизайнеры (фото)

Дата публикации 6 марта 2026 20:12
Дизайн интерьера — какие необычные сочетания в квартире актрисы Хилари Суэнк (фото)
Хилари Суэнк разрушила классические правила интерьера. Фото: Brabbu, GMA. Коллаж: Новини.LIVE

Парижская квартира Хилари Суэнк производит впечатление классического французского интерьера: высокие потолки, лепнина, сдержанная палитра. Но один элемент здесь привлекает внимание больше всего — ярко-синий диван с геометрическими подушками.

Этот цвет мог бы показаться чужим в консервативном пространстве, однако он работает и при этом идеально, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Читайте также:

Почему синий стал смелым акцентом

Выбор такого оттенка — это не ошибка, а продуманный жест. Дизайнер из Колорадо Элиша Нибур метко сравнивает этот прием с макияжем.

"Яркий синий на бархатном пуфе или диване сложной формы работает как красная помада к классическому образу. Он мгновенно добавляет таинственности, но при этом не разрушает общую элегантность комнаты", — говорит она.

Это именно тот случай, когда цвет не просто заполняет пространство, а создает настроение. Бриттани Редигер из Rediger Design добавляет, что синий — это безопасный способ заявить о себе.

"Он создает спокойную основу и в то же время становится акцентом. В классике такой цвет воспринимается уверенно и вневременно", — отмечает она.

 

Квартира Хилари Суэнк – на что сразу обратили внимание дизайнеры (фото) - фото 1
Хилари Суэнк. Фото: rockettstgeorge.co.uk/Instagram

Сочетание традиционного и современного

Самое интересное начинается в деталях. Синий диван дополнили подушками с четким геометрическим принтом. Это тот самый диалог между прошлым и настоящим, о котором так любят говорить профи.

"Классический интерьер никогда не бывает однозначным. Насыщенный синий становится тем самым смелым элементом, который вносит интригу в историю помещения", — отмечает Элиша Нибур.

А геометрия на ткани только усиливает этот эффект. Как говорит Бриттани Редигер, графические принты "оживляют" пространство, делая его свежим, а не хаотичным.

В результате это интерьер, который не боится быть разным. Квартира Хилари Суэнк доказывает: чтобы оживить парижскую классику, не обязательно разрушать стены — иногда достаточно одного правильного дивана.

Как сообщалось, яркий пример удачного использования смелых обоев можно подсмотреть в нью-йоркской квартире Зои Дешанель и Джонатана Скотта. Их прихожая мастерски опровергает страх перед большими принтами в ограниченном пространстве, демонстрируя идеальный баланс без визуальной перегрузки.

Также мы рассказывали, что сочетание нескольких слоев орнаментов — отличный способ придать интерьеру объем, однако в рустикальном стиле очень легко переборщить и создать ощущение загроможденности. Спальня Аманды Сейфрид предлагает удачную альтернативу этому правилу. Вместо хаотичного наслоения здесь использован более взвешенный подход, сохраняющий уют без лишнего визуального шума.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
