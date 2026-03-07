Дизайн інтер'єру — чому мінімалізм у вітальні Кім Кардашʼян розділив дизайнерів (фото)

Інтерʼєр Кім Кардашʼян здивував дизайнерів. Фото: CNBC, housesofcelebs/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Будинок Кім Кардаш’ян у Калабасасі вже давно став мемом. Поки одні захоплюються його чистотою, інші жартують, що він більше схожий на декорації до футуристичного фільму про психіатричну лікарню. У центрі цього "білого хаосу" — гігантська вітальня, де немає нічого, крім світла й порожнечі.

Але чи справді вона така порожня, як здається на перший погляд розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Прихована кухня у вітальні

Головний фокус цього інтер'єру — умінні приховувати побут. Те, що гості сприймають за стіну, насправді є повноцінною кухнею. Все зайве — техніка, посуд, дрібниці — зашите у вбудовані модулі. Це не просто мінімалізм, це фанатичне прагнення візуальної тиші.

Проте за цією простотою стоять величезні гроші та робота з фактурами.

"Білий інтер’єр може виглядати дуже ефектно, але лише тоді, коли білий сприймають не просто як колір, а як інструмент для роботи з матеріалами, світлом і фактурами", — пояснює архітектор Сет Амман.

І це правда: якби стіни були просто пофарбовані дешевою фарбою, кімната виглядала б як коробка. Натомість тут працює штукатурка, яка змінює відтінок залежно від того, як падає сонце.

Диван як єдиний "острів"

У кімнаті, де немає шаф чи полиць із книжками, меблі стають архітектурними об’єктами. Центральне місце займає диван, який буквально "тримає" на собі весь простір.

"Правильно підібраний диван стає архітектурним центром кімнати. Він формує атмосферу та додає глибину навіть дуже стриманому інтер’єру", — зауважує дизайнерка Марісса Барретт.

Щоб простір не здавався "пласким", дизайнери змішали кілька відтінків — від холодного сніжного до м’якого кремового. Це створює ледь помітний об’єм, який око зчитує на підсвідомому рівні.

Вітальня Кім Кардашʼян. Фото: housesofcelebs/Instagram

Чому білий інтерєр викликає суперечки

Можна скільки завгодно сперечатися, чи затишно жити в такому "музеї", але неможливо заперечувати, що це — вищий пілотаж проєктування.

"Коли білий простір зроблений правильно, він не є порожнім. Він створює спокійне середовище, де головними стають світло, форма і атмосфера", — підсумовує Сет Амман.

Можливо, у світі, де Кім постійно оточена спалахами камер і галасом, такий "стерильний" дзен — це єдиний спосіб не з’їхати з глузду.

Як повідомлялось, інтер'єр квартири Гіларі Свонк у Парижі міг би здатися занадто вивіреним через високу стелю та монохромні кольори, якби не одна смілива деталь. У центрі кімнати красується зухвалий синій диван, який додає класичному простору справжнього драйву та характеру.

Також ми розповідали, що часи стерильних білих кухонь, схожих на лікарняні кабінети, нарешті минають. Акторка Кірстен Данст та дизайнерка Джейн Голлворт зробили ставку на драматичну палітру, поєднавши насичені вишневі фасади з темною плиткою та холодним мармуром. Цей інтер’єр переконує, що справжній затишок і розкіш сьогодні мають глибокі, характерні кольори.