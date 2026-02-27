Видео
Как кухня Кирстен Данст сломала представление о темном интерьере (фото)

Дата публикации 27 февраля 2026 20:12
Почему темная кухня Кирстен Данст перевернула правила дизайна (фото)
Чем оригинальна кухня Кирстен Данст. Фото: Reuters

Актриса Кирстен Данст на своей кухне разрушили стереотип о том, что пространство для приготовления пищи должно быть светлым. Вместо белых фасадов здесь глубокий вишневый цвет, черный камень и насыщенная плитка. И именно это создает поразительный эффект.

Выглядит смело, но совсем не "тяжело", рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens. Весь секрет — в игре света и правильных акцентах.

Дизайн темной кухни

Когда вы работаете с насыщенной палитрой, главное — не превратить комнату в мрачную коробку. Крис Семан, президент компании N-Hance, подчеркивает важность текстуры.

"Уровень блеска играет ключевую роль. Матовое или полуматовое покрытие выглядит сдержаннее и мягче воспринимает свет", — говорит он.

Если переборщить с глянцем на темных поверхностях, цвет станет слишком агрессивным и "дешевым".

Как кухня Кирстен Данст сломала представление о темном интерьере (фото) - фото 1
Кирстен Данст на кухне. Фото: tarahome.ds/Instagram

Магия натуральных материалов

Чтобы бордовый не давил, его надо "приземлить" чем-то естественным. В доме Данст эту роль выполняют аутентичные деревянные балки на потолке и латунная фурнитура, которая со временем покрывается благородной патиной.

"Глубокие бордовые тона становятся по-настоящему роскошными, когда их сочетают с теплом дерева и металла", — отмечает основатель KOM Construction Роберт Эппл.

Камень, который имеет характер

Еще одна деталь, которая "держит" этот интерьер — мраморные столешницы. Они не просто функциональны, они добавляют пространству динамики.

"Столешница не может быть сплошь черной. Нужен камень с активным рисунком, иначе пространство станет плоским", — объясняет владелец студии Mosaicenter Халил Огуз.

Именно эти контрастные прожилки создают ощущение движения, не давая взгляду "застрять" в одном цвете.

 

Как кухня Кирстен Данст сломала представление о темном интерьере (фото) - фото 2
Кухни Кирстен Данст. Фото: suzannetuckerhome/Instagram

Как не "украсть" пространство на темной кухне

Главный страх перед темной кухней - визуальная теснота. Но дизайнеры нашли выход: они оставили потолок светлым, выбрав не холодный "больничный" белый, а мягкий кремовый подтон. Это создает эффект высокого потолка и добавляет воздуха.

Кухня Кирстен Данст — это не просто очередной ремонт звезды. Это мастер-класс по тому, как работать с цветом вне времени. Такой интерьер не надоест за год, потому что он имеет глубину, которую хочется разгадывать.

Как сообщалось, уют на кухне начинается с правильного освещения, и пример Александры Даддарио это прекрасно подтверждает. Вместо типичных точечных ламп по всему потолку, актриса сделала акцент на изящных подвесных светильниках над кухонным островом.

Также мы рассказывали, что кухня Алека и Гиларии Болдуин доказывает, что крутой интерьер можно создать и без масштабной перепланировки. Несмотря на тотальный белый цвет, пространство выглядит очень уютным благодаря удачно подобранному декору, который смягчает стерильность обстановки.

