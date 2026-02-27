Почему темная кухня Кирстен Данст перевернула правила дизайна (фото)

Как кухня Кирстен Данст сломала представление о темном интерьере (фото)
Актриса Кирстен Данст на своей кухне разрушили стереотип о том, что пространство для приготовления пищи должно быть светлым. Вместо белых фасадов здесь глубокий вишневый цвет, черный камень и насыщенная плитка. И именно это создает поразительный эффект.
Выглядит смело, но совсем не "тяжело", рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens. Весь секрет — в игре света и правильных акцентах.
Дизайн темной кухни
Когда вы работаете с насыщенной палитрой, главное — не превратить комнату в мрачную коробку. Крис Семан, президент компании N-Hance, подчеркивает важность текстуры.
"Уровень блеска играет ключевую роль. Матовое или полуматовое покрытие выглядит сдержаннее и мягче воспринимает свет", — говорит он.
Если переборщить с глянцем на темных поверхностях, цвет станет слишком агрессивным и "дешевым".
Магия натуральных материалов
Чтобы бордовый не давил, его надо "приземлить" чем-то естественным. В доме Данст эту роль выполняют аутентичные деревянные балки на потолке и латунная фурнитура, которая со временем покрывается благородной патиной.
"Глубокие бордовые тона становятся по-настоящему роскошными, когда их сочетают с теплом дерева и металла", — отмечает основатель KOM Construction Роберт Эппл.
Камень, который имеет характер
Еще одна деталь, которая "держит" этот интерьер — мраморные столешницы. Они не просто функциональны, они добавляют пространству динамики.
"Столешница не может быть сплошь черной. Нужен камень с активным рисунком, иначе пространство станет плоским", — объясняет владелец студии Mosaicenter Халил Огуз.
Именно эти контрастные прожилки создают ощущение движения, не давая взгляду "застрять" в одном цвете.
Как не "украсть" пространство на темной кухне
Главный страх перед темной кухней - визуальная теснота. Но дизайнеры нашли выход: они оставили потолок светлым, выбрав не холодный "больничный" белый, а мягкий кремовый подтон. Это создает эффект высокого потолка и добавляет воздуха.
Кухня Кирстен Данст — это не просто очередной ремонт звезды. Это мастер-класс по тому, как работать с цветом вне времени. Такой интерьер не надоест за год, потому что он имеет глубину, которую хочется разгадывать.
