єОселя или аренда квартиры — где выгоднее купить жилье в 2026 году

єОселя изменила правила — где покупка стала дешевле аренды
Еще несколько лет назад покупка квартиры в ипотеку почти всегда означала значительно более высокие ежемесячные расходы, чем аренда. В 2026 году ситуация постепенно меняется. Государственная программа "єОселя" для однокомнатных квартир в ряде городов уже предлагает платеж, который не только приблизился к арендному, а иногда даже стал ниже.
По данным аналитиков портала ЛУН, разница между арендой и покупкой сокращается по всей стране. Это формирует новую логику выбора жилья — особенно для тех, кто планирует оставаться в Украине надолго.
"Вместо ежемесячной арендной платы платить ипотеку за собственное жилье — мечта или экономическая фантазия? В основном все же фантазия, но есть исключение — єОселя для небольших квартир", — отмечает бренд и бизнес директор ЛУН Денис Судилковский.
Где выгодно взять ипотеку єОселя
Наиболее потрясающие результаты демонстрируют западные области. Здесь арендные ставки держатся на высоком уровне из-за большого спроса, тогда как цены на покупку жилья в пределах льготных лимитов позволяют существенно экономить.
Если вы живете во Франковске или Луцке, вы буквально переплачиваете за право жить в чужой квартире, вместо того, чтобы инвестировать в свою.
Города, где собственное жилье дешевле аренды:
- Ивано-Франковск: аренда стоит 15 000 грн, а свой уголок через єОселю — всего 9 570 грн (экономия более 5 000 грн);
- Тернополь: за аренду отдадите 11 500 грн, тогда как ипотечный платеж составит всего 6 780 грн;
- Черкассы: выгода очевидна — 8 410 грн за кредит против 12 300 грн за аренду;
- Винница: платеж по программе составляет 10 500 грн, что на 3 500 грн меньше аренды.
Как работает єОселя в Киеве
Столица всегда была самым сложным рынком, но сейчас мы наблюдаем исторический момент — полное уравнивание цифр.
Арендовать среднюю однокомнатную квартиру в Киеве сегодня стоит около 17 000 грн. В то же время платеж за собственные квадратные метры по государственной программе составляет 16 400 грн.
Фактически, разница исчезла. Выбор стоит только за наличием первого взноса и желанием "пустить корни".
"Льготная государственная ипотечная программа имеет ряд ограничений, чтобы исключить покупку дорогого или премиального жилья и в первую очередь нацелена на людей со стабильным, чуть выше среднего доходом и желанием "укорениться" в Украине имея собственное жилье", — подчеркивает Судилковский.
Сколько стоит аренда квартиры в Украине
В центральных и восточных областях ситуация несколько иная, но динамика впечатляет. Раньше пропасть между арендой и кредитом была огромной, а сейчас она сократилась до нескольких сотен гривен.
Например, в Одессе вы заплатите за аренду 10 000 грн, а за свое жилье — 10 400 грн. Такая символическая разница делает покупку максимально логичным шагом.
Сравнение расходов в разных регионах:
- Днепр: аренда — 10 000 грн, ипотека — 12 000 грн;
- Житомир: аренда — 11 000 грн, ипотека — 12 100 грн;
- Кропивницкий: здесь ипотека даже выгоднее — 5 720 грн против 9 000 грн аренды;
- Сумы и Запорожье: разница между вариантами составляет всего 130-350 грн в месяц.
Рынок входит в фазу, когда собственное жилье снова становится реальной альтернативой аренде.
"Мы видим четкий тренд: разница между арендой и покупкой сокращается, а в части городов покупка уже стала дешевле", — отмечают аналитики ЛУН.
Что еще стоит знать украинцам
Как рассказал председатель правления "Укрфинжитла" Евгений Мецгер (оператор єОсели) в интервью Новини.LIVE, программа не является временным проектом.
"Эта программа будет с нами на десятилетия. Это утверждено в нашей стратегии", — подчеркнул он.
Таким образом єОселя рассматривается как постоянный элемент жилищной политики государства, а не разовая антикризисная инициатива.
Ранее мы рассказывали, какую недвижимость нельзя купить по программе "єОселя". А также, какие дополнительные платежи надо учесть при оформлении льготной ипотеки.
