Україна
єОселя изменила правила — где покупка стала дешевле аренды

єОселя изменила правила — где покупка стала дешевле аренды

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 14:32
єОселя или аренда квартиры — где выгоднее купить жилье в 2026 году
Мальчик и женщина с коробками. Фото: Freepik

Еще несколько лет назад покупка квартиры в ипотеку почти всегда означала значительно более высокие ежемесячные расходы, чем аренда. В 2026 году ситуация постепенно меняется. Государственная программа "єОселя" для однокомнатных квартир в ряде городов уже предлагает платеж, который не только приблизился к арендному, а иногда даже стал ниже.

По данным аналитиков портала ЛУН, разница между арендой и покупкой сокращается по всей стране. Это формирует новую логику выбора жилья — особенно для тех, кто планирует оставаться в Украине надолго.

Читайте также:

"Вместо ежемесячной арендной платы платить ипотеку за собственное жилье — мечта или экономическая фантазия? В основном все же фантазия, но есть исключение — єОселя для небольших квартир", — отмечает бренд и бизнес директор ЛУН Денис Судилковский.

Где выгодно взять ипотеку єОселя

Наиболее потрясающие результаты демонстрируют западные области. Здесь арендные ставки держатся на высоком уровне из-за большого спроса, тогда как цены на покупку жилья в пределах льготных лимитов позволяют существенно экономить.

Если вы живете во Франковске или Луцке, вы буквально переплачиваете за право жить в чужой квартире, вместо того, чтобы инвестировать в свою.

Города, где собственное жилье дешевле аренды:

  • Ивано-Франковск: аренда стоит 15 000 грн, а свой уголок через єОселю — всего 9 570 грн (экономия более 5 000 грн);
  • Тернополь: за аренду отдадите 11 500 грн, тогда как ипотечный платеж составит всего 6 780 грн;
  • Черкассы: выгода очевидна — 8 410 грн за кредит против 12 300 грн за аренду;
  • Винница: платеж по программе составляет 10 500 грн, что на 3 500 грн меньше аренды.

 

єОселя изменила правила — где покупка стала дешевле аренды - фото 1
єОселя и аренда в западных городах. Графика: ЛУН

Как работает єОселя в Киеве

Столица всегда была самым сложным рынком, но сейчас мы наблюдаем исторический момент — полное уравнивание цифр.

Арендовать среднюю однокомнатную квартиру в Киеве сегодня стоит около 17 000 грн. В то же время платеж за собственные квадратные метры по государственной программе составляет 16 400 грн.

Фактически, разница исчезла. Выбор стоит только за наличием первого взноса и желанием "пустить корни".

єОселя изменила правила — где покупка стала дешевле аренды - фото 2
єОселя и аренда в городах. Графика: ЛУН

"Льготная государственная ипотечная программа имеет ряд ограничений, чтобы исключить покупку дорогого или премиального жилья и в первую очередь нацелена на людей со стабильным, чуть выше среднего доходом и желанием "укорениться" в Украине имея собственное жилье", — подчеркивает Судилковский.

Сколько стоит аренда квартиры в Украине

В центральных и восточных областях ситуация несколько иная, но динамика впечатляет. Раньше пропасть между арендой и кредитом была огромной, а сейчас она сократилась до нескольких сотен гривен.

Например, в Одессе вы заплатите за аренду 10 000 грн, а за свое жилье — 10 400 грн. Такая символическая разница делает покупку максимально логичным шагом.

єОселя изменила правила — где покупка стала дешевле аренды - фото 3
єОселя и аренда в центре. Графика: ЛУН

Сравнение расходов в разных регионах:

  • Днепр: аренда — 10 000 грн, ипотека — 12 000 грн;
  • Житомир: аренда — 11 000 грн, ипотека — 12 100 грн;
  • Кропивницкий: здесь ипотека даже выгоднее — 5 720 грн против 9 000 грн аренды;
  • Сумы и Запорожье: разница между вариантами составляет всего 130-350 грн в месяц.

 

єОселя изменила правила — где покупка стала дешевле аренды - фото 4
Где наименьшие платежи по єОселе. Графика: ЛУН

Рынок входит в фазу, когда собственное жилье снова становится реальной альтернативой аренде.

"Мы видим четкий тренд: разница между арендой и покупкой сокращается, а в части городов покупка уже стала дешевле", — отмечают аналитики ЛУН.

Что еще стоит знать украинцам

Как рассказал председатель правления "Укрфинжитла" Евгений Мецгер (оператор єОсели) в интервью Новини.LIVE, программа не является временным проектом.

"Эта программа будет с нами на десятилетия. Это утверждено в нашей стратегии", — подчеркнул он.

Таким образом єОселя рассматривается как постоянный элемент жилищной политики государства, а не разовая антикризисная инициатива.

Ранее мы рассказывали, какую недвижимость нельзя купить по программе "єОселя". А также, какие дополнительные платежи надо учесть при оформлении льготной ипотеки.

ипотека аренда єОселя купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
