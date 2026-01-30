Цены на аренду и покупку комнат в Украине — как изменились и чего ожидать

Женщина в комнате с коробками. Фото: Freepik

Комнаты остаются самым доступным форматом жилья как для аренды, так и для покупки. Средняя цена долгосрочной аренды комнаты в Украине составляет 4 тыс. грн и выросла за месяц она на 14%. В то же время рынок демонстрирует сокращение предложения и умеренное снижение активности арендаторов, что создает новые дисбалансы между регионами.

По данным OLX Недвижимость, в декабре 2025 года количество объявлений уменьшилось на 5%, а отзывов — на 12%. Это свидетельствует о более осторожном поведении пользователей и изменении приоритетов в выборе жилья.

Цены на аренду комнат в Украине

Самый быстрый рост стоимости аренды зафиксирован в городах, приближенных к зоне боевых действий. В Николаеве, Сумах и Харькове медианные цены выросли на 20-25% и достигли 2,4-2,5 тыс. грн. В западных и северных городах рост был более сдержанным — около 15%.

Самыми дорогими для аренды комнат остаются:

Ужгород — 6 тыс. грн;

Львов — 5 тыс. грн;

Киев — 4,2 тыс. грн.

Снижение стоимости зафиксировано только в Херсоне и Чернигове, что связано с локальными факторами безопасности и спроса.

Цены на покупку комнат в Украине

Медианная цена покупки комнаты в Украине в декабре 2025 года достигла 442 тыс. грн, что на 11% больше, чем год назад. Предложение сократилось на 8%, тогда как интерес покупателей почти не изменился.

Активно дорожали комнаты в западных областных центрах, где спрос поддерживается внутренней миграцией и ограниченным количеством бюджетного жилья. В то же время в части центральных и восточных городов зафиксировано незначительное снижение цен.

Несмотря на общее снижение спроса, медианные цены продолжают расти, отмечают аналитики OLX Недвижимость.

Что еще стоит знать украинцам

Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, в 2026 году спрос на недвижимость останется уверенно высоким. Несмотря на определенную нестабильность, вызванную полноценным восстановлением работы реестров и рыночной активностью, сектор демонстрирует устойчивость.

"В сегменте аренды также наблюдается превышение спроса над предложением во многих регионах, что создает конкуренцию среди арендаторов и стимулирует рост арендных ставок, особенно в областных центрах", — отметила Куць.

Что касается первичного рынка, то эксперт ожидает лишь постепенный рост количества новых объектов в течение года.

Ранее мы рассказывали, какой этаж избегают покупатели квартир в Украине. А также, какие сделки с недвижимостью могут заблокировать в 2026 году.