Какая высота забора разрешена между участком и улицей — нормы в Украине

Забор среди деревьев. Фото: Freepik

Строительство забора — дело не только эстетики или безопасности. Это вопрос, который четко регулируют государственные строительные нормы. Установить ограждение любой высоты сегодня невозможно, ведь существуют определенные стандарты, учитывающие интересы соседей, пешеходов и даже архитектурный облик населенного пункта.

Согласно действующим Государственным строительным нормам (ГСН), частные домовладения или приусадебные участки можно ограждать только в пределах установленных лимитов.

Максимальные параметры следующие:

до 2 метров — между соседними земельными участками;

до 2,5 метра — со стороны улицы или проезда.

То есть владелец не может поставить высокое ограждение, если оно закрывает свет или создает препятствия для соседей.

Какие правила устанавливает местная власть в отношении заборов

Перед монтажом забора нужно проверить, есть ли дополнительные требования в вашей общине. Местный совет имеет право принимать собственные правила благоустройства, которые уточняют материалы, расстояния или даже цветовую гамму ограждений.

В новых кварталах или коттеджных городках могут действовать отдельные архитектурные стандарты — от типа забора до допустимой высоты секций.

Что будет, если забор выше нормы

Превышение разрешенной высоты — не просто формальность. Если забор создает тень или препятствует доступу света на соседний участок, владельцу придется изменить конструкцию или снизить ее.

В случае отказа — ограждение могут обязать демонтировать. Узаконить превышение невозможно, кроме случаев, когда речь идет о специальных объектах, где высота нужна для безопасности.

Например, химические предприятия или режимные территории могут устанавливать забор выше, чем предусмотрено ГСН.

Какие еще нормы действуют для владельцев участков

Кроме высоты, ДБН Б.2.2-12:2019 регулируют и расстояния между зелеными насаждениями и ограждением. Это важно, чтобы корни не разрушали конструкцию, а кроны не создавали чрезмерного затенения:

От кустов до забора должно быть не менее 1 метра. От деревьев — от 4 до 6 метров в зависимости от их размера.

При этом учитывается и диаметр кроны: расстояние должно быть не менее половины ее ширины.

Как избежать конфликтов из-за забора

Чтобы не попасть в спор с соседями или властью, стоит действовать на опережение:

Ознакомиться с ГСН и правилами вашей общины. Согласовать место установки забора с владельцами смежных участков. Сохранить документы и схемы, если ограждение устанавливается на границе. Такие простые шаги помогут избежать судебных споров и сэкономят время.

Как сообщалось, вопрос собственности на землю между забором частного дома и проезжей частью постоянно вызывает острые споры в Украине. Хотя многие владельцы считают эту прилегающую территорию своей, обновление законодательства и цифровизация земельных реестров в 2025 году снова актуализировали этот спорный правовой вопрос.

Также мы рассказывали, что раздел частного дома является комплексной юридически-технической процедурой, требующей согласованных действий от всех совладельцев. В Украине в 2025 году действует установленный порядок, который обеспечивает законное разграничение домовладения и оформление отдельного права собственности на каждую его долю.