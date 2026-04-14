Кухня певицы Сабрины Карпентер: какая "изюминка" существенно изменила пространство (фото)

Сабрина Карпентер и ее кухня.

Долгое время кухни в светлых тонах считались единственным безопасным вариантом. Однако в 2026 году тренды смещаются в сторону более глубоких и теплых решений. Пример кухни певицы и актрисы Сабрины Карпентер показывает, что даже "запрещенные" сочетания могут выглядеть дорого и современно.

Главное — правильно работать с фактурами и балансом, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Что необычного на кухне Сабрины Карпентер

Долгое время считалось, что черный и коричневый цвета нельзя сочетать в одном помещении, потому что это создает мрачную атмосферу. Однако кухня Сабрины, над которой работали мастера из House of Rolison, доказывает обратное.

Темные мраморные столешницы на фоне теплых деревянных шкафов выглядят не "грязно", а наоборот — очень дорого и многослойно. Этот дуэт создает ощущение камерности, но благодаря латунным деталям на светильниках и каменному фартуку пространство остается светлым и живым.

Читайте также:

Кухня Сабрины Карпентер. Фото: eduardoumansky/Instagram

Сочетание черного и коричневого в интерьере кухни

Секрет успеха такого дизайна заключается в игре фактур. Именно сочетание натурального дерева с его естественным рисунком и холодного гладкого мрамора делает кухню уникальной. Эксперты отмечают, что в 2026 году тренд на "стерильные" белые кухни окончательно отошел в прошлое, уступив место землистым, органическим тонам.

"Тенденция на минимализм остается, но цвета стали мягче. Коричневый добавляет глубины и создает идеальную базу для расслабленной атмосферы", — считает дизайнер Шелли Кокрейн.

Барная стойка на кухне Сабрины Карпентер. Фото: eduardoumansky/Instagram

Тренды 2026 года в дизайне кухни

Чтобы темные цвета не давили, важно правильно расставить акценты. У Сабрины это реализовано через вкрапления золотистой латуни, которая "подсвечивает" темные углы. Это решение позволяет интегрировать даже устаревшие на первый взгляд стили в современный контекст.

"Как мы видим в доме Сабрины, пара черного и коричневого работает лучше всего, когда есть разительный текстурный контраст. Это может быть дерево и мрамор или камень и краска", — объясняет стилист Меган Слек.

Кухня певицы стала напоминанием: правила дизайна существуют для того, чтобы их нарушать. Главное — найти баланс между цветом, светом и материалами, которые нравятся именно вам.

