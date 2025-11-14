Сколько служат пластиковые окна и как продлить их ресурс

Люди возле окон. Фото: Freepik

Пластиковые окна уже давно стали стандартом комфорта и энергоэффективности в нашем жилье. Заменяя старые деревянные рамы, мы ожидаем, что эти современные конструкции будут служить нам долгие десятилетия. Производители часто говорят о сроках в 40-50 лет, и эта цифра является вполне реальной. Однако важно понимать: этот максимальный срок касается самого ПВХ-профиля, а не окна как единой системы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о реальном сроке эксплуатации металлопластикового окна, ведь долговечность окна формируется как результат работы ПВХ-профиля, стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей.

Реклама

Читайте также:

Сколько служит профиль

Поливинилхлоридный (ПВХ) профиль — это основа, "скелет" всей конструкции. Благодаря высокой устойчивости к ультрафиолету, перепадам температур, влаге и коррозии, профиль действительно имеет впечатляющий запас долговечности.

Производители премиальных систем подтверждают, что качественный профиль, изготовленный по современной технологии и усиленный армированием, будет сохранять свою форму и свойства в течение 40-50 лет. Это минимально гарантированный срок.

Существуют примеры окон, установленных в Европе еще в середине прошлого века, которые до сих пор эффективно работают.

Срок эксплуатации стеклопакета

Стеклопакет — это не просто два или три стекла. Это герметичная система с дистанционными рамками и наполнителем. Сами стекла практически вечны, но срок службы ограничивает герметик, который со временем может терять свои свойства, что приводит к разгерметизации.

В среднем, качественный стеклопакет служит от 25 до 35 лет. Если вы заметили, что внутри камер появилась влага, конденсат или пыль, это верный признак разгерметизации. Такой стеклопакет теряет свои теплоизоляционные свойства.

Но стеклопакет можно заменить, не трогая раму и профиль, что является относительно простой и недорогой процедурой.

Сколько работает фурнитура

Фурнитура отвечает за открывание, проветривание и плотный прижим створки. Ее ресурс измеряют циклами, а не годами. Большинство механизмов выдерживают 20-25 тысяч циклов, что соответствует примерно 20-25 годам в обычном режиме пользования.

"Без регулярной смазки и очистки фурнитура изнашивается значительно быстрее. Ее полная замена возможна и выгодна, когда нужно обновить функциональность старых окон", — отмечают специалисты компании VEKA.

Когда менять уплотнитель

Уплотнители стареют быстрее других элементов, поскольку ежедневно контактируют с солнцем, морозом и влажностью. Их средняя долговечность — 10-15 лет. Если они становятся твердыми или появляются трещины, герметичность теряется.

Регулярная очистка и обработка силиконовыми средствами продлевают срок службы, но полная замена является обязательным этапом ухода, отмечают эксперты.

Как продлить срок службы пластиковых окон

Устойчивость окон зависит не только от производителя и монтажа, но и от регулярного ухода. Чтобы конструкция работала десятилетиями, специалисты советуют придерживаться нескольких правил:

смазывать фурнитуру 1-2 раза в год;

очищать и обрабатывать уплотнители силиконовыми средствами;

периодически выполнять регулировку створок;

не допускать ударных нагрузок от ветра.

При таких условиях пластиковые окна сохраняют свои свойства 30-50 лет. Отдельные элементы придется обновлять, но профиль и стеклопакет будут служить одними из самых долговечных частей современной конструкции.

Как сообщалось, тысячи украинцев пострадали от обстрелов, которые повредили окна и рамы в их домах. Для компенсации расходов на ремонт государство ввело программу "єВідновлення", но многие граждане интересуются, достаточно ли этих средств для полной замены поврежденных окон.

Также мы рассказывали, что обновленные правила єВідновлення ускорят получение компенсаций за разрушенное жилье. Отныне, для упрощения дистанционного обследования повреждений, комиссии будут использовать спутниковые снимки от ГКАУ и данные, предоставленные бригадами ВСУ.