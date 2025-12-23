Видео
єОселя для военных — какие изменения ожидаются с 9 января

Дата публикации 23 декабря 2025 10:50
єОселя для военных — какие изменения заработают с 9 января 2026 года
Украинские военные. Фото: GeneralStaff.ua/Facebook

Решение правительства, которое вступает в силу с 9 января 2026 года, существенно расширяет возможности жилищного кредитования для защитников Украины. Впервые льготную ипотеку под 3% в рамках программы "єОселя" смогут оформлять не только контрактники, но и мобилизованные военнослужащие.

Как пояснил председатель правления "Укрфинжитла" (оператор программы) Евгений Мецгер в интервью Новини.LIVE это решение ждали месяцами.

"Мы добавили мобилизованных. Не только кадровые военные и контрактники смогут воспользоваться самой льготной ипотекой под 3%. Мобилизованные также", — подчеркнул Мецгер.

По его словам, государство признает, что война затянулась, а мобилизация для многих перестала быть краткосрочным этапом жизни. Именно поэтому доступ к жилью становится не исключением, а необходимой формой поддержки.

"Сейчас время отдать государству долг хотя бы через такие инструменты, как ипотека", — пояснил руководитель Укрфинжитла.

єОселя под 3% для мобилизованных

После обновления правил мобилизованные получают те же условия, которые уже действуют для контрактной службы. Кредитная ставка — 3% годовых в рамках программы "єОселя".

К программе допускается не вся недвижимость, а только жилье в пределах установленных нормативов. Это правило остается неизменным и после расширения круга участников.

Допустимые параметры следующие:

  • квартира — площадью до 115,5 кв. м;
  • жилой дом — площадью до 125,5 кв. м.

Как оформить єОселю военному

Процедура подачи заявки остается максимально простой и цифровой. Оформление возможно двумя путями:

  • через приложение "Дія" с онлайн-подачей заявки;
  • через банк-партнер после предварительной цифровой регистрации.

После принятия правительственного решения по мобилизованным система проходит техническое обновление.

"Сейчас мы настраиваем все системы, банки, подписываем соглашения и будем запускать", — отметил Мецгер.


Отметим, хотя єОселя помогла тысячам людей получить ключи от квартир, она также создала ложное ощущение безопасности — банковская аккредитация объекта вовсе не гарантирует отсутствия рисков для покупателя.

Также мы рассказывали, какую именно недвижимость, кроме квартиры, можно купить по льготной ипотеке єОселя.

ипотека недвижимость военные єОселя украинские военные
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
