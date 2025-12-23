єОселя для военных — какие изменения заработают с 9 января 2026 года

Украинские военные. Фото: GeneralStaff.ua/Facebook

Решение правительства, которое вступает в силу с 9 января 2026 года, существенно расширяет возможности жилищного кредитования для защитников Украины. Впервые льготную ипотеку под 3% в рамках программы "єОселя" смогут оформлять не только контрактники, но и мобилизованные военнослужащие.

Как пояснил председатель правления "Укрфинжитла" (оператор программы) Евгений Мецгер в интервью Новини.LIVE это решение ждали месяцами.

"Мы добавили мобилизованных. Не только кадровые военные и контрактники смогут воспользоваться самой льготной ипотекой под 3%. Мобилизованные также", — подчеркнул Мецгер.

По его словам, государство признает, что война затянулась, а мобилизация для многих перестала быть краткосрочным этапом жизни. Именно поэтому доступ к жилью становится не исключением, а необходимой формой поддержки.

"Сейчас время отдать государству долг хотя бы через такие инструменты, как ипотека", — пояснил руководитель Укрфинжитла.

єОселя под 3% для мобилизованных

После обновления правил мобилизованные получают те же условия, которые уже действуют для контрактной службы. Кредитная ставка — 3% годовых в рамках программы "єОселя".

К программе допускается не вся недвижимость, а только жилье в пределах установленных нормативов. Это правило остается неизменным и после расширения круга участников.

Допустимые параметры следующие:

квартира — площадью до 115,5 кв. м;

жилой дом — площадью до 125,5 кв. м.

Как оформить єОселю военному

Процедура подачи заявки остается максимально простой и цифровой. Оформление возможно двумя путями:

через приложение "Дія" с онлайн-подачей заявки;

через банк-партнер после предварительной цифровой регистрации.

После принятия правительственного решения по мобилизованным система проходит техническое обновление.

"Сейчас мы настраиваем все системы, банки, подписываем соглашения и будем запускать", — отметил Мецгер.



Отметим, хотя єОселя помогла тысячам людей получить ключи от квартир, она также создала ложное ощущение безопасности — банковская аккредитация объекта вовсе не гарантирует отсутствия рисков для покупателя.

Также мы рассказывали, какую именно недвижимость, кроме квартиры, можно купить по льготной ипотеке єОселя.