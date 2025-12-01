Как продать квартиру через программу "єОселя" — пошаговая инструкция

Люди несут кресло. Фото: Freepik

Программа "єОселя" стала инструментом, который работает не только для покупателей. Владельцы недвижимости все чаще рассматривают ее как способ привлечь больше заинтересованных клиентов и повысить шансы на быструю сделку.

Спрос на жилье, подпадающее под условия льготного кредитования, растет, а сам процесс контролируется банком и государством, что делает сделку более предсказуемой, отмечают специалисты АН "Маяк".

Продажа квартиры через єОселю

Механизм продажи работает по стандартной схеме вторичного рынка. Покупатель получает ипотечный кредит, а банк перечисляет продавцу сумму, состоящую из собственного взноса и кредитных средств.

Задача владельца — убедиться, что его объект соответствует требованиям программы, чтобы избежать остановки на этапе согласования.

Часто сложность возникает только тогда, когда квартира расположена в устаревшем фонде, например в хрущевке или сталинке. Такие дома не входят в перечень разрешенных для участия в єОсели.

Требования к квартире для продажи через єОселю

Программа выдвигает четкие критерии к жилью, которое может быть приобретено по льготному кредиту. Основные требования касаются состояния дома, юридической чистоты и технических параметров.

Обязательные условия для участия:

квартира должна быть на подконтрольной Украине территории;

объект не может быть памятником архитектуры;

жилье должно быть введено в эксплуатацию и иметь коммуникации;

перепланировки должны быть узаконены.

Параметры, оцениваемые банком:

площадь может быть любой, а превышение нормативов покупатель оплачивает сам;

стоимость квадратного метра должна соответствовать региональным индикаторам;

дом может быть возрастом до 10 лет для льготных категорий и до 3 лет — для остальных заемщиков.

Что учесть продавцу перед началом сделки

Перед тем как выставить квартиру с возможностью покупки через єОселю, стоит проверить:

наличие зарегистрированного права собственности;

отсутствие арестов, долгов, судебных ограничений;

готовность объекта к страхованию, которое является обязательным.

"Для продавца продажа через еОселю почти не отличается от обычной сделки, но открывает доступ к более широкой аудитории покупателей. А это повышает шансы на выгодную и быструю реализацию жилья, что делает программу перспективным инструментом на современном рынке", — отмечают эксперты.

Как сообщалось, в ноябре 2025 года по программе "єОселя" средняя сумма выданного кредита составляла 1,68 млн грн. Эта сумма немного ниже, чем средняя стоимость жилья, приобретенного по этой программе, которая достигла 1,9 млн грн.

Также мы рассказывали, что "єОселя" открыла двери к собственному жилью для тысяч украинцев, но одновременно породила опасную иллюзию: если застройщик аккредитован банком, то сделка безопасна. Но это ошибка, которая может дорого стоить.