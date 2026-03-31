Перед покупкой дома по єОселе надо не игнорировать некоторые нюансы

Деньги и дом. Фото: Новини.LIVE, СК Тимченко. Коллаж: Новини.LIVE

Оформить кредит на частный дом по программе "єОселя" — это совсем не то же самое, что купить квартиру. Если с многоэтажками все уже "откатано" до автоматизма, то с частным сектором банк превращается в придирчивого ревизора. Здесь под микроскоп попадает не только само здание, но и земля под ним.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на специалистов портала ЛУН рассказывает об основных нюансах оформления ипотеки на дом по єОселе.

Нюансы проверки

Банк фактически анализирует два объекта — дом и земельный участок. Для дома важно подтвердить ввод в эксплуатацию, соответствие техническим документам и отсутствие самостроя. Также обязательно должна быть проведена техническая инвентаризация.

Землю проверяют отдельно. Нужен кадастровый номер, четкий правовой статус и правильное целевое назначение. Если есть обременения или несоответствие документов, в кредите могут отказать.

Первый взнос за ипотеку на дом

Оценку проводят отдельно для дома и для участка. При этом ипотека оформляется на весь объект, но кредитные средства покрывают только стоимость дома.

Читайте также:

Землю нужно оплатить собственными деньгами в составе первого взноса - это одно из ключевых отличий от покупки квартиры.

Как получить єОселю на дом пошагово

Процедура стандартная, но более долгая из-за дополнительных проверок. Сначала подается заявка через Дію, далее банк дает предварительное решение. После этого выбирается дом, подаются документы и принимается финальное решение с подписанием договоров.

С таунхаусами все зависит от регистрации. Если объект оформлен как квартира — действуют более простые правила. Если как дом — применяются все требования к земле и отдельная проверка документов.

Требования єОсели к дому

Программа имеет четкий лимит на площадь: 65 кв. м на одного или двух человек, плюс еще по 21 "квадрату" на каждого следующего члена семьи. Что касается возраста дома, то здесь правила зависят от того, кто вы:

Льготники (военные, врачи, учителя): дом должен быть новым (до 3 лет) в большинстве городов, или до 20 лет, если это прифронтовая зона. ВПЛ и другие категории: допускается жилье в возрасте до 20 лет по всей Украине (кроме оккупированных территорий).

Специалисты ЛУН отмечают, что покупка дома по єОселе возможна, но требует большей подготовки. Главное — заранее проверить документы на оба объекта и правильно рассчитать собственные расходы.

Как сообщали Новини.LIVE, даже с минимальным бюджетом в 2026 году реально найти скромную хату в селе, ведь цены на некоторые объекты стартуют от 1 000 долларов. Конечно, за такую сумму не стоит ждать современных удобств, однако это рабочий вариант для тех, кому прежде всего нужен собственный уголок и участок земли за символические средства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что возвести сооружение на несобственной земле в Украине вполне реально, однако сначала необходимо юридически оформить право пользования участком. Для этого обычно используют механизм суперфиция, ведь без такого договора любое строительство будет считаться незаконным захватом.

Частые вопросы

Что проверяет нотариус при покупке дома?

Нотариус обязательно проверяет подлинность документов, отсутствие арестов, залогов или судебных запретов в реестрах. Также контролируется наличие кадастрового номера земли, регистрация права собственности в ГРРП и согласие супругов. Особое внимание уделяют проверке продавца по санкционным спискам и перечню должников для обеспечения безопасности сделки.

Что делать после покупки дома?

После оформления сделки первым делом зарегистрируйте право собственности в Государственном реестре. Далее заключите прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг — света, газа и воды. Обязательно смените замки на входных дверях для безопасности. Также проверьте исправность вентиляции и отопления перед переездом, чтобы избежать неприятных сюрпризов в первую же ночь.