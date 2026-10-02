Дом, гараж, баня: какие сооружения нельзя строить без разрешения

Теплица. Фото: magnific.com

Наличие собственного земельного участка не означает, что на нем можно без документов возводить любые сооружения. Закон разрешает обустраивать часть объектов без разрешительных документов, однако для жилого дома и отдельных капитальных сооружений может потребоваться оформление строительного паспорта и уведомление о начале работ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Ты же юрист".

Реклама

Наличие собственной земли не означает, что можно строить все

Многие владельцы частных домов считают, что если земля официально принадлежит им, то они могут самостоятельно решать, что именно на ней строить. Однако право собственности на земельный участок само по себе не дает возможности возводить на нем любые объекты без соблюдения градостроительных требований.

В то же время законодательство предусматривает немало исключений. Для части небольших сооружений и отдельных видов работ документы, дающие право на выполнение строительных работ, действительно не требуются.

Что можно строить без разрешительных документов

Перечень таких работ определен постановлением Кабинета Министров Украины № 406 от 7 июня 2017 года. Документ действует, а его текущая редакция действует с учетом изменений, внесенных в 2026 году.

Читайте также:

В частности, перечень охватывает отдельные объекты и работы, среди которых:

беседки;

навесы;

теплицы;

летние душевые;

лестницы;

навесы;

временные сооружения без фундамента;

отдельные другие работы, предусмотренные постановлением.

Важно, что речь идет именно об объектах и работах, которые соответствуют условиям, определенным законодательством. Поэтому называть любое сооружение «временным» только из-за его небольших размеров недостаточно.

Когда документы уже необходимы

Другая ситуация возникает, когда владелец планирует новое капитальное строительство, в частности жилого дома.

Для индивидуального, садового или дачного дома, который подпадает под условия строительства на основании строительного паспорта, перед началом работ подается соответствующее уведомление о начале выполнения строительных работ. ДИАМ также отмечает, что в условиях военного положения для отдельной категории таких объектов может использоваться схема намерений застройки в качестве альтернативы строительному паспорту.

К объектам, строительство которых может осуществляться на основании строительного паспорта, относятся, в частности, индивидуальные жилые, садовые и дачные дома, соответствующие установленным параметрам. Действующие правила предусматривают для такой категории домов, в частности, ограничения по этажности и площади.

Поэтому перед началом строительства дома недостаточно просто иметь документы на землю — необходимо пройти предусмотренную законодательством процедуру.

Какие сооружения возле дома требуют оформления

Здесь все зависит от конкретного объекта, его характеристик и способа строительства.

ДИАМ отмечает, что на основании строительного паспорта могут возводиться не только индивидуальные жилые дома, но и хозяйственные здания и сооружения, элементы благоустройства и озеленения земельного участка.

Поэтому само понятие «гараж» или «баня» еще не дает ответа, нужны ли документы. Значение имеют характеристики сооружения и то, к какой категории оно относится.

Именно поэтому перед началом строительства стоит проверить требования к конкретному объекту, а не ориентироваться только на то, что он расположен на собственном участке.

Ремонт тоже не всегда требует разрешения

Постановление № 406 предусматривает и отдельные работы по переоборудованию и перепланировке, которые не предполагают вмешательства в ограждающие и несущие конструкции, а также инженерные системы общего пользования. Также без соответствующих документов в предусмотренных законодательством случаях можно производить замену кровли без вмешательства в несущие конструкции.

То есть сам факт того, что человек что-то меняет в своём доме, ещё не означает автоматической необходимости оформлять разрешение.

Почему собственная земля не означает «строй что хочешь»

Право собственности на землю и право осуществлять строительство — не одно и то же.

Даже если для определенного сооружения не требуется получать документ, дающий право на выполнение строительных работ, это не означает, что владелец может размещать его абсолютно где угодно или игнорировать другие строительные требования.

При застройке участка необходимо учитывать установленные правила размещения объектов, а также требования безопасности.

Поэтому перед началом строительства следует выяснить сразу две вещи: нужны ли разрешительные документы и допускается ли размещение сооружения именно в запланированном месте.

Что проверить перед началом строительства

Чтобы не столкнуться с проблемами после завершения работ, владельцу следует:

определить, какой именно объект он планирует возвести; проверить, является ли он временным или капитальным сооружением; выяснить, распространяется ли на него перечень постановления № 406; если речь идет о жилом доме или другом объекте, для которого требуется оформление, получить соответствующие документы до начала работ; проверить возможность размещения сооружения на конкретном земельном участке.

ДИАМ отдельно подчеркивает, что строительные работы можно выполнять на основании соответствующих документов, предусмотренных законодательством. Для объектов, которые строятся по строительному паспорту, используется уведомление о начале выполнения строительных работ.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько придется заплатить риелтору при покупке или аренде жилья. Размер комиссии зависит от типа сделки, стоимости недвижимости и объема работы специалиста. Перед заключением соглашения стоит заранее уточнить сумму и перечень услуг.

Также Новини.LIVE сообщали, что владелец не может самовольно лишить жильца доступа к квартире, просто сменив замки. Если у человека есть законное право пользования жильем, выселение должно происходить в установленном законом порядке.