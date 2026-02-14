Квартира в ипотеке — какие условия для дарения недвижимости в 2026 году

Женщина с документами. Фото: Freepik

Когда мы слышим слово "ипотека", кажется, что квартира полностью принадлежит банку, пока не выплачена последняя гривна. На самом деле вы уже являетесь собственником, но ваше право распоряжаться жильем ограничено.

Подарить такую квартиру можно, однако это не "сюрприз", который можно сделать тайком от кредитора, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "Об ипотеке".

"Ипотекодатель имеет право отчуждать предмет ипотеки только с согласия ипотекодержателя, если иное не установлено ипотечным договором", — говорится в статье 9 документа.

Фактически без письменного разрешения нотариус не удостоверит дарственную. Для банка квартира является гарантией возврата средств, поэтому он проверяет риски перед тем, как согласиться на смену собственника.

Согласие банка на дарение ипотечной квартиры

Сложнее всего получить положительное решение кредитора. Банк оценивает, не ухудшится ли его положение после смены собственника.

Чаще всего согласование возможно в таких случаях:

новый владелец берет на себя кредитные обязательства;

одновременно с дарением погашается часть долга;

финансовое состояние одариваемого подтверждено документально.

Без этого риск отказа достаточно высок.

Что переходит к новому владельцу

В то же время дарение не снимает залог. Статья 23 Закона Украины "Об ипотеке" предусматривает, что лицо, к которому перешло право собственности, приобретает статус ипотекодателя и несет все обязанности по договору.

Иными словами, вместе с правом собственности новое лицо получает и ответственность за кредит. Если выплаты прекратятся, банк будет иметь право обратить взыскание уже на его имущество.

Налоги при дарении недвижимости

Не забывайте о финансовой стороне. Если вы дарите квартиру родственнику первой или второй степени родства (дети, родители, муж/жена, родные братья/сестры), ставка налога составляет 0%.

Однако услуги нотариуса, оценка имущества и банковские комиссии за переоформление договора все равно лягут на ваши плечи.

Ипотека в Украине

Как рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE, правительство работает над долгосрочной моделью ипотечного кредитования, которая должна привлечь не только бюджетные средства.

"Мы сейчас создаем долгосрочную программу ипотечного кредитования жилья, которая станет движущей силой развития фондового рынка", — пояснил политик.

По оценкам властей, государственный бюджет самостоятельно не способен покрыть потребность в жилищном кредитовании, поскольку необходимые расходы могут превысить триллион гривен.

Как сообщалось, ранее ипотека существенно била по карману по сравнению с арендой, однако в 2026 году этот разрыв практически исчез. Благодаря программе "єОселя" ежемесячный платеж за собственную "единичку" во многих городах теперь вполне сопоставим со стоимостью найма жилья, а иногда даже выгоднее.

Также хотя єОселя помогла многим семьям получить собственные квадратные метры, поиск подходящей квартиры часто становится настоящим испытанием. Многие покупатели опускают руки после отказов банка, поскольку даже при соблюдении официальных правил существуют скрытые нюансы, о которых не пишут на сайте программы.