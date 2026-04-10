Кто из украинцев может потерять жилье из-за новых правил взыскания долгов

Нина Южанина.

Вопрос крыши над головой всегда был самым болезненным для украинцев, а в условиях военного положения он обострился еще сильнее. Последние законодательные изменения вокруг взыскания долгов посеяли много опасений среди украинцев. Ведь слухи о конфискации единственной квартиры распространяются быстрее официальных разъяснений.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире Ранок.LIVE объяснила, кому действительно стоит волноваться, а кто может спать спокойно.

Могут ли забрать единственное жилье за долги

Базовое правило остается неизменным: если у вас есть только одна квартира или дом, выставить их на аукцион за коммунальные долги или обычные микрозаймы практически невозможно. Однако закон имеет четкое разграничение.

Южанина отмечает, что массового "выселения на улицу" за мелкие проступки не будет, но существуют специфические условия договоров.

"Там нет такой нормы, что если есть долг, то могут забрать даже единственное жилье. Нет, единственное жилье могут забрать только, если оно является предметом ипотеки", — говорит депутат.

Главный нюанс, о котором предупреждает Южанина, касается именно ипотечных кредитов. Здесь логика банкиров сурова: если жилье покупалось за деньги банка и оно является залогом, то статус "единственного" его не спасает.

Депутаты объясняют это необходимостью поддерживать рынок кредитования, ведь без права на быстрое взыскание банки просто перестанут выдавать займы на покупку жилья.

Однако даже в таких случаях финучреждения не спешат выселять людей мгновенно. По словам Южаниной, существуют механизмы реструктуризации.

"У коммерческого банка несколько шагов прежде чем перейти к обращению о взыскании единственного жилья за долги. Там есть и элементы реструктуризации. Я недавно была на такой встрече в банковской среде, они проработали все механизмы для того, чтобы не забирать жилье от людей", — рассказала она.

Кто имеет защиту от взыскания имущества во время войны

Особое внимание уделено защитникам Украины. Закон четко прописывает мораторий на взыскание жилья с военнослужащих. Это право действует в течение всего периода военного положения и еще один год после его официального завершения.

Южанина считает такой шаг максимально справедливым, ведь военные часто сталкиваются с бюрократическими проблемами из-за невозможности вовремя внести платеж, находясь на фронте.

"Взыскание жилья с военнослужащих во время военного положения и плюс один год после его окончания, запрещено. Это справедливо. Потому что очень много обращается военнослужащих, которые реструктуризировали свои платежи", — подчеркнула Южанина.

Как сообщали Новини.LIVE, наличие записи об обременении в Госреестре часто становится причиной паники среди собственников, которые ошибочно видят в этом прямую угрозу потери имущества. Хотя такие ограничения действительно требуют срочного юридического вмешательства, обычно они являются лишь временным барьером, а не приговором для права собственности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в условиях войны и финансовой нестабильности страх потерять крышу над головой стал для многих украинцев болезненной реальностью. Однако закон защищает граждан от произвола: выселение является исключительной мерой, которая возможна только по решению суда, а не из-за одностороннего желания владельца. Даже в самые тяжелые времена право остается на стороне человека, не позволяя выбросить его на улицу без веских юридических оснований.