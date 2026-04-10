Хто з українців може втратити житло через нові правила стягнення боргів

Ніна Южаніна. Фото: Новини.LIVE, NinaIuzhanina/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Питання даху над головою завжди було найболючішим для українців, а в умовах воєнного стану воно загострилося ще дужче. Останні законодавчі зміни навколо стягнення боргів посіяли багато побоювань серед українців. Адже чутки про конфіскацію єдиної квартири ширяться швидше за офіційні роз'яснення.

Член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі Ранок.LIVE пояснила, кому справді варто хвилюватися, а хто може спати спокійно.

Чи можуть забрати єдине житло за борги

Базове правило залишається незмінним: якщо у вас є лише одна квартира чи будинок, виставити їх на аукціон за комунальні борги або звичайні мікропозики практично неможливо. Проте закон має чітке розмежування.

Южаніна наголошує, що масового "виселення на вулицю" за дрібні провини не буде, але існують специфічні умови договорів.

"Там немає такої норми, що якщо є борг, то можуть забрати навіть єдине житло. Ні, єдине житло можуть забрати тільки, якщо воно є предметом іпотеки", — каже депутатка.

Коли банк має право відібрати іпотечну квартиру

Головний нюанс, про який попереджає Южаніна, стосується саме іпотечних кредитів. Тут логіка банкірів сувора: якщо житло купувалося за гроші банку і воно є заставою, то статус "єдиного" його не рятує.

Депутати пояснюють це необхідністю підтримувати ринок кредитування, адже без права на швидке стягнення банки просто перестануть видавати позики на купівлю осель.

Проте навіть у таких випадках фінустанови не поспішають виселяти людей миттєво. За словами Южаніної, існують механізми реструктуризації.

"У комерційного банку декілька кроків перш чим перейти до звернення про стягнення єдиного житла за борги. Там є і елементи реструктуризації. Я нещодавно була на такій зустрічі в банківському середовищі, вони проробили всі механізми для того, щоб не забирати житло від людей", — розповіла вона.

Хто має захист від стягнення майна під час війни

Особлива увага приділена захисникам України. Закон чітко прописує мораторій на стягнення житла з військовослужбовців. Це право діє протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його офіційного завершення.

Южаніна вважає такий крок максимально справедливим, адже військові часто стикаються з бюрократичними проблемами через неможливість вчасно внести платіж, перебуваючи на фронті.

"Стягнення житла з військовослужбовців під час воєнного стану та плюс один рік після його закінчення, заборонено. Це справедливо. Тому що дуже багато звертається військовослужбовців, які реструктуризували свої платежі", — підкреслила Южаніна.

