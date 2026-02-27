Выселение из жилья — кто рискует остаться без квартиры в марте 2026 года

Кого из украинцев в марте могут лишить жилья. Фото: Freepik

Вопрос выселения из жилья в Украине остается болезненным на фоне военного положения и финансовых затруднений. Но даже в самые сложные времена действует закон, а не право сильного.

Выставить человека на улицу "просто так" невозможно — это крайняя мера, на которую должен дать добро только суд, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Дину Дрыжакову.

Принудительное выселение за долги по ипотеке

Когда квартира в ипотеке, а платить за нее нечем, банк обычно не замедлит с претензиями. Сценарий стандартный: взыскание имущества, продажа и принудительное выселение через исполнителей. Но тут есть важный "щит".

Если ваш кредит — потребительский, подписанный еще до 15 марта 2022 года, и это ваше единственное жилье, то на время военного положения действует мораторий. Простыми словами: пока идет война, такую квартиру принудительно не заберут.

Выселение из-за больших долгов без ипотеки

Если же вы задолжали не по ипотеке, а, скажем, по крупному кредиту или коммуналке, правила другие. Ключевой цифрой является 20 минимальных зарплат — в 2026 году это 172 940 гривен.

Если ваш долг меньше этой суммы, за единственное жилье можно не волноваться — закон запрещает его трогать. Но как только цифра пересекает этот предел, риски потерять крышу над головой становятся вполне реальными.

Кто может потерять государственное или коммунальное жилье

С государственным или коммунальным жильем шутки плохи. Выселить могут за то, что квартира превратилась в "притон", склад или если соседская жизнь стала невыносимой из-за ваших действий.

Что касается долгов за ЖКХ, то хоть выселение и возможно в теории, на практике чаще просто блокируют карточные счета.

Отдельная боль — выселение бывших членов семьи. Владелец квартиры имеет право через суд выселить экс-супруга или жену, если те уже не имеют права там жить. Единственное железное табу — малолетние дети. Их выставить за дверь закон не позволит.

Что делать, если грозит выселение

"Никогда не игнорируйте судебные документы", — подчеркивает Дрыжакова.

Нужно проверить основания иска, наличие решения суда и при необходимости подать отзыв.

Если решение уже принято, можно просить суд об отсрочке или рассрочке исполнения. Выселение без решения суда является незаконным. Никакие коллекторы или посторонние лица не имеют права силой лишать вас жилья.

Как сообщалось, даже с появлением Дії вокруг регистрации места жительства до сих пор хватает заблуждений. В частности, многие ошибочно считают наличие прописки железной гарантией, которая якобы навсегда защищает жильца от принудительного выселения.

Также мы рассказывали, что среди украинцев до сих пор живет миф, будто закон запрещает выселять квартирантов во время военного положения. Из-за этого владельцы часто становятся заложниками ситуации, когда арендаторы месяцами не платят за жилье и наотрез отказываются съезжать.