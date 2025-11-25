Можно ли подарить дом, если земля не приватизирована — правила в 2025 году

Участок с домом. Фото: Фото: Freepik

Вопрос передачи частного дома в дар без оформленной в собственность земли волнует многих украинцев. В практике нотариусов это довольно распространенная ситуация, и действующее законодательство ее допускает.

Гражданский кодекс и Земельный кодекс Украины прямо предусматривают возможность дарения дома даже тогда, когда земельный участок под ним не приватизирован. Собственность на здание является самостоятельным объектом права, поэтому ее можно отчуждать независимо от статуса земли.

Приватизация является отдельной процедурой и не блокирует распоряжение самим домом. В то же время статья 377 ГКУ и статья 120 ЗКУ определяют: вместе с домом новому владельцу переходит право пользования землей, но не право собственности.

Можно ли подарить дом, если земля не приватизирована

Юридически это разрешено, однако для одаренного возникают определенные ограничения. После заключения договора он получает полноценное право собственности на дом, но в отношении земли остается пользователем. Это означает, что будущие операции с участком будут возможны только после его приватизации или переоформления прав пользования.

Основные риски для нового владельца:

отсутствие возможности продать или подарить землю до момента оформления собственности;

сложность в переоформлении договоров аренды, если участок арендован;

длительность и затратность процедуры приватизации в случае ее необходимости.

"Такие нюансы не отменяют законности дарения, но требуют понимания последствий для дальнейшего пользования недвижимостью", — отмечают специалисты Homester.

Документы для дарения дома без приватизации земли

Для нотариального оформления дарения достаточно подтверждения права собственности на дом. Это может быть договор купли-продажи, предварительный договор дарения, свидетельство о наследстве или решение суда. Важно, чтобы дом был зарегистрирован в Государственном реестре вещных прав.

Нотариус обязательно проверяет:

наличие арестов или запретов;

соответствие данных объекта Реестру;

документы, подтверждающие основания пользования землей.

Статус земли может быть разным:

постоянное пользование;

аренда;

право на приватизацию.

Во всех этих случаях оформление дарения дома является правомерным, а право пользования землей автоматически переходит новому владельцу.

