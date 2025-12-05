Що можна будувати без дозволів на власній ділянці — норми законодавства

Чоловік та жінка на будівництві. Фото6 Freepik

Отримавши власну землю, кожен власник прагне швидко облаштувати територію під свої потреби. Але закон дозволяє зводити лиш певні об’єкти без складних процедур, якщо дотримано вимог Державних будівельних норм та місцевих правил.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які споруди можно зводитит на власній ділянці без будівельних дозволів.

В урядовій постанові №406 прямо зазначено, що частина будівельних робіт може виконуватися без отримання документів, що дають право на їх виконання, а після завершення такі об’єкти не потребують введення в експлуатацію.

Для індивідуальних житлових, садових чи дачних будинків до 500 кв. м застосовується будівельний паспорт. Органи державного архітектурно-будівельного контролю видають документ після перевірки відповідності намірів забудови чинним нормам.

Навіть якщо паспорт не є дозволом у класичному розумінні, він формує рамки, у межах яких можливе будівництво.

Перелік споруд, які не потребують дозволу

Постанова №406 встановлює зрозумілий список. До найпоширеніших об’єктів належать:

навіси, тераси, альтанки, літні кухні без фундаменту;

індивідуальні свердловини до 20 м і колодязі для власних потреб;

огорожі, якщо вони не виконують функцію несучих конструкцій;

малі елементи благоустрою та озеленення;

тимчасові споруди та легкі господарські приміщення;

ремонтні роботи без втручання в несучі конструкції.

Такі об’єкти можна зводити одразу, але лише за умови відповідності земельному призначенню та дотримання будівельних норм.

Будівельні вимоги під час спорудження легких об’єктів

Закон "Про регулювання містобудівної діяльності" наголошує, що будь-які роботи виконуються з урахуванням цільового призначення ділянки.

"На землі для садівництва, наприклад, не допускається будівництво об’єктів, що не відповідають функціональному використанню території", — зазначено у законі .

Так само діють загальні відступи:

житлові будівлі — щонайменше 3 м від межі;

господарські споруди — не менше 1 м;

об’єкти з підвищеною пожежною небезпекою — відповідно до ДБН щодо протипожежних розривів.

