Дизайн интерьера — Кэти Холмс доказала, что подоконник может стать главным украшением дома (фото)

Кэти Холмс показала, как оживить подоконник без ремонта. Фото: Reuters

Иногда мы годами планируем масштабный ремонт, не замечая, что для обновления пространства достаточно сменить точку фокуса. Актриса Кэти Холмс наглядно продемонстрировала этот прием: вместо хаоса из мелочей на ее подоконнике царит минимализм, центром которого стала изысканная белая орхидея.

Этот единственный акцент мгновенно превращает обычный уголок у окна в идеальную зону для утреннего кофе с книжкой, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Особого шарма добавляет подача: цветок живет в прозрачном стеклянном горшке, а корни прикрыты слоем живого мха. Это выглядит значительно естественнее и "дороже", чем стандартный пластик.

Секреты дизайна от экспертов

Мы привыкли считать орхидеи (или фаленопсисы) капризными принцессами, но на самом деле они просто требуют понимания своей природы.

"Орхидеи фаленопсис — одни из самых элегантных цветущих комнатных растений, которые можно выращивать, однако для сохранения их цветения требуется специфический уход", — напоминает эксперт по комнатным растениям Тениэль Джордисон.

Подоконник в квартире Кэти Холмс. Фото: katieholmes/Instagram

Главный враг орхидеи — не забывчивость владельца, а его чрезмерная забота. Как отмечает Джордисон, самая распространенная ошибка — это именно чрезмерный полив.

Чтобы ваш цветок чувствовал себя как в звездном интерьере, запомните три правила:

Цвет корней — ваш гид. Поливайте растение только тогда, когда воздушные корни становятся серебристо-серыми. Если они имеют сочный зеленый оттенок — влаги достаточно. Избыток воды просто "сдушит" корни, вызвав гниль. Свет, но не жара. Прозрачный горшок нужен не только для красоты, но и для фотосинтеза корней. Влажность превыше всего. Фаленопсисы обожают "тропический" эффект.

"Один из самых простых способов сделать орхидею счастливой - повысить уровень влажности, ведь эти растения любят влажный воздух", — советует Тениэль.

А если в вашей ванной комнате есть окно, попробуйте поставить орхидею туда. Пар после душа создаст идеальный микроклимат без всяких усилий с вашей стороны.

Как обновить интерьер без ремонта

Пример Кэти Холмс — это не про ботанику, а про психологию пространства. Мы часто недооцениваем подоконники, превращая их в склады для вещей, которые "некуда девать".

Но стоит поставить туда одно стильное растение в правильном горшке — и настроение всей комнаты меняется. Иногда именно такая мелкая деталь становится началом большого стиля вашего дома.

