Рики Мартин показал, как усовершенствовать столовую трендом 2026 года (фото)

Рики Мартин. Фото: Reuters

В 2026 году дизайн становится более личным. Стерильные интерьеры отходят на второй план, а пространство наполняется смыслом.

Именно это продемонстрировал Рики Мартин, который изменил настроение своей нейтральной столовой всего двумя акцентами, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Как добавить цвет в нейтральную столовую

Основа комнаты сдержанная: стеклянный прямоугольный стол, белые стулья в стиле mid century, серая тумба. Никакой яркой мебельной экспрессии. На тумбе — рельефная стеклянная чаша, декоративные тарелки и свечи с металлическими колпачками.

Вместо того, чтобы перекрашивать стены или покупать новый диван (что в 2026-м уже кажется слишком радикальным и нерациональным), певец просто повесил огромное фото губ в сахаре. Это вызывающе, немного странно, но именно это делает комнату живой.

Рики Мартин в столовой. Фото: ricky_martin//Instagram

"2026 год — это время обжитых и глубоко персональных домов", — отмечает дизайнер Магдалена Герасинская.

И она права. Мы наконец перестали бояться показывать свои странности. Магдалена уверена, что именно столовая становится идеальным местом для такого самовыражения, потому что это пространство, где мы не просто едим, а делимся историями с близкими.

Если у вас тоже "серая" база, не спешите ее менять. Попробуйте пойти по пути Мартина:

Найдите свой "якорь". Один большой арт-объект, который вызывает у вас эмоцию, а не просто подходит к шторам. Поддержите его деталями. На той же тумбе рядом можно поставить стеклянную чашу или свечи с металлическими колпачками — они добавят глубины через игру света. Используйте полки. Магдалена Герасинская советует не прятать коллекции за глухими фасадами.

"Вместо традиционного размещения картин подумайте об открытых полках или шкафу со стеклянными дверцами", — говорит она.

Это позволяет вашей истории расти постепенно, смешивая винтаж с новыми находками.

Важно не то, сколько декора вы купили, а какой смысл вы в него вложили. Один смелый жест — и ваша столовая из каталога превращается в место, о котором хочется говорить.

