Как один арт-объект изменил интерьер столовой Рики Мартина (фото)

Как один арт-объект изменил интерьер столовой Рики Мартина (фото)

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 20:12
Рики Мартин показал, как усовершенствовать столовую трендом 2026 года (фото)
Рики Мартин. Фото: Reuters

В 2026 году дизайн становится более личным. Стерильные интерьеры отходят на второй план, а пространство наполняется смыслом.

Именно это продемонстрировал Рики Мартин, который изменил настроение своей нейтральной столовой всего двумя акцентами, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Читайте также:

Как добавить цвет в нейтральную столовую

Основа комнаты сдержанная: стеклянный прямоугольный стол, белые стулья в стиле mid century, серая тумба. Никакой яркой мебельной экспрессии. На тумбе — рельефная стеклянная чаша, декоративные тарелки и свечи с металлическими колпачками.

Вместо того, чтобы перекрашивать стены или покупать новый диван (что в 2026-м уже кажется слишком радикальным и нерациональным), певец просто повесил огромное фото губ в сахаре. Это вызывающе, немного странно, но именно это делает комнату живой.

 

Как один арт-объект изменил интерьер столовой Рики Мартина (фото) - фото 1
Рики Мартин в столовой. Фото: ricky_martin//Instagram

"2026 год — это время обжитых и глубоко персональных домов", — отмечает дизайнер Магдалена Герасинская.

И она права. Мы наконец перестали бояться показывать свои странности. Магдалена уверена, что именно столовая становится идеальным местом для такого самовыражения, потому что это пространство, где мы не просто едим, а делимся историями с близкими.

Как добавить цвет в нейтральную столовую

Если у вас тоже "серая" база, не спешите ее менять. Попробуйте пойти по пути Мартина:

  1. Найдите свой "якорь". Один большой арт-объект, который вызывает у вас эмоцию, а не просто подходит к шторам.
  2. Поддержите его деталями. На той же тумбе рядом можно поставить стеклянную чашу или свечи с металлическими колпачками — они добавят глубины через игру света.
  3. Используйте полки. Магдалена Герасинская советует не прятать коллекции за глухими фасадами.

"Вместо традиционного размещения картин подумайте об открытых полках или шкафу со стеклянными дверцами", — говорит она.

Это позволяет вашей истории расти постепенно, смешивая винтаж с новыми находками.

Важно не то, сколько декора вы купили, а какой смысл вы в него вложили. Один смелый жест — и ваша столовая из каталога превращается в место, о котором хочется говорить.

Как сообщалось, на первый взгляд, столовая Дуэйна "Скалы" Джонсона выглядит почти аскетичной. Сдержанная палитра, никакого намека на звездный пафос или кричащую роскошь — обычный интерьер. Однако профессиональные дизайнеры сразу заметили в нем одну особенность, которая становится главным акцентом и фактически "собирает" все пространство воедино.

Также мы рассказывали, что гостиная в имении Тома Круза в Колорадо поражает не роскошью, а своей уютной сдержанностью. Это настоящий манифест "тихой роскоши", где ощущение глубины пространства и комфорт значительно важнее демонстративного богатства.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
