Україна
Головна Ринок нерухомості Стильний акцент — як Кеті Холмс однією річчю змінила настрій у житлі (фото)

Стильний акцент — як Кеті Холмс однією річчю змінила настрій у житлі (фото)

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 20:45
Дизайн інтер'єру — Кеті Холмс довела, що підвіконня може стати головною окрасою дому (фото)
Кеті Холмс показала, як оживити підвіконня без ремонту. Фото: Reuters

Часом ми роками плануємо масштабний ремонт, не помічаючи, що для оновлення простору достатньо змінити точку фокусу. Акторка Кеті Холмс наочно продемонструвала цей прийом: замість хаосу з дрібниць на її підвіконні панує мінімалізм, центром якого стала вишукана біла орхідея. 

Цей єдиний акцент миттєво перетворює звичайний куток біля вікна на ідеальну зону для ранкової кави з книжкою, повідомляє Новини.LIVE з з посиланням на видання Homes & Gardens.

Читайте також:

Особливого шарму додає подача: квітка живе у прозорому скляному горщику, а коріння прикрите шаром живого моху. Це виглядає значно природніше та "дорожче", ніж стандартний пластик.

Секрети дизайну від експертів

Ми звикли вважати орхідеї (або фаленопсиси) вередливими принцесами, але насправді вони просто вимагають розуміння своєї природи. 

"Орхідеї фаленопсис — одні з найелегантніших квітучих кімнатних рослин, які можна вирощувати, однак для збереження їхнього цвітіння потрібен специфічний догляд", — нагадує експертка  з кімнатних рослин Теніель Джордісон.

Стильний акцент — як Кеті Холмс однією річчю змінила настрій у житлі (фото) - фото 1
Підвіконня у квартирі Кеті Холмс. Фото: katieholmes/Instagram

Головний ворог орхідеї — не забудькуватість власника, а його надмірна турбота. Як зазначає Джордісон, найпоширеніша помилка — це саме надмірний полив.

Щоб ваша квітка почувалася як у зірковому інтер’єрі, запам'ятайте три правила:

  1. Колір коріння — ваш гід. Поливайте рослину лише тоді, коли повітряні корені стають сріблясто-сірими. Якщо вони мають соковитий зелений відтінок — вологи вдосталь. Надлишок води просто "сдушить" коріння, спричинивши гниль.
  2. Світло, але не спека. Прозорий горщик потрібен не лише для краси, а й для фотосинтезу коріння.
  3. Вологість понад усе. Фаленопсиси обожнюють "тропічний" ефект.

"Один із найпростіших способів зробити орхідею щасливою — підвищити рівень вологості, адже ці рослини люблять вологе повітря", — радить Теніель.

А якщо у вашій ванній кімнаті є вікно, спробуйте поставити орхідею туди. Пара після душу створить ідеальний мікроклімат без жодних зусиль з вашого боку.

Як оновити інтер'єр без ремонту

Приклад Кеті Холмс — це не про ботаніку, а про психологію простору. Ми часто недооцінюємо підвіконня, перетворюючи їх на склади для речей, які "нема куди подіти".

Але варто поставити туди одну стильну рослину в правильному горщику — і настрій усієї кімнати змінюється. Інколи саме така дрібна деталь стає початком великого стилю вашої оселі.

Раніше ми розповідали про інтер’єр кухні Кім Кардашян у Гайден-Гіллз — це майстер-клас із сучасного мінімалізму, який виглядає по-справжньому живим і змістовним. Завдяки роботі з Акселем Вервордтом простір перетворився на ідеальний приклад того, як стримана колірна гама може створювати особливу атмосферу.

Також повідомлялось, що замість холодного глянцю у 2026 році обирають простори з історією та сенсом. Навіть Рікі Мартін оновив свою лаконічну їдальню за допомогою лише двох елементів, кардинально змінивши її атмосферу.

ремонт тренди закордонні зірки Дизайн зірки
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
