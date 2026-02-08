Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Одна деталь — что превращает кухню Селены Гомес в шедевр (фото, видео)

Одна деталь — что превращает кухню Селены Гомес в шедевр (фото, видео)

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 20:12
Дизайн интерьера звезды — какая недооцененная деталь преобразила кухню Селены Гомес (фото, видео)
Селена Гомес. Фото: Reuters

На первый взгляд, кухня Селены Гомес — это обычная белая классика: светлые фасады, мрамор, идеальный порядок. Но если присмотреться, становится понятно, почему это пространство не кажется скучным или "стерильным". Секрет в фурнитуре.

Пока все массово скупают золотые или черные матовые детали, Селена сделала ставку на серебряные ручки и кнобы — и это сработало на все сто, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Реклама
Читайте также:

Серебро снова в моде

Вместо того, чтобы нагромождать сложный декор, дизайнер просто добавил правильный металл. Округлые серебряные ручки создают мягкий контраст с белыми шкафами.

Одна деталь — що перетворює кухню Селени Гомес на шедевр (фото, відео) - фото 1
Селена Гомес. Фото: rarebeauty/Instagram

Они "ловят" свет, добавляя интерьеру той самой глубины, которую мы обычно ищем в дорогих дизайн-проектах. Это тот случай, когда минимальные вложения дают максимальный визуальный эффект.

Как обновить свою кухню за один вечер

Самое крутое в этом приеме то, что его легко повторить дома, даже если вы живете в съемной квартире. Замена фурнитуры — это самый быстрый "лифтинг" для мебели.

Кара Йейтс, старший менеджер по дизайну в Tool Station, подтверждает, что это самый простой путь к изменениям.

"Замена кухонных кнобов или ручек может мгновенно изменить вид кухни за очень небольшую сумму. Если вы просто меняете кнобы, все сводится к тому, чтобы выкрутить старые с помощью отвертки и установить новые, более стильные", — говорит эксперт.

Маленькие нюансы большого перевоплощения

Конечно, просто купить новые ручки — это полдела. Нужно попасть в стиль. Если вы хотите эффекта как у Селены, выбирайте хромированные или серебристые варианты округлой формы. Это придаст пространству современной эстетики, которая не выйдет из моды через год.

Одна деталь — що перетворює кухню Селени Гомес на шедевр (фото, відео) - фото 2
Селена Гомес на кухне. Фото: rarebeauty/Instagram

Однако, если вы решили изменить не только цвет, но и форму или расположение ручек, готовьтесь к мини-ремонту. 

"Ситуация становится несколько сложнее, если вы хотите изменить позицию ручек. В таком случае понадобится дрель, чтобы сделать новые отверстия... Старые отверстия легко закрыть деревянными шкантами и столярным клеем", — дает совет Кара Йетс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, не обязательно сносить стены или перекрашивать фасады, чтобы кухня заиграла по-новому. Пример Селены Гомес доказывает: иногда достаточно лишь отвертки и нескольких удачных аксессуаров, чтобы превратить обычную белую кухню в пространство с обложки журнала.

Ранее мы рассказывали, какое необычное сочетание удивило дизайнеров на кухне Тейлора Лотнера. А также, какой трюк поражает на кухне Джессики Альбы.

тренды Селена Гомес зарубежные звезды Дизайн кухня
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации