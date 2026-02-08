Дизайн интерьера звезды — какая недооцененная деталь преобразила кухню Селены Гомес (фото, видео)

Селена Гомес. Фото: Reuters

На первый взгляд, кухня Селены Гомес — это обычная белая классика: светлые фасады, мрамор, идеальный порядок. Но если присмотреться, становится понятно, почему это пространство не кажется скучным или "стерильным". Секрет в фурнитуре.

Пока все массово скупают золотые или черные матовые детали, Селена сделала ставку на серебряные ручки и кнобы — и это сработало на все сто, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Серебро снова в моде

Вместо того, чтобы нагромождать сложный декор, дизайнер просто добавил правильный металл. Округлые серебряные ручки создают мягкий контраст с белыми шкафами.

Селена Гомес. Фото: rarebeauty/Instagram

Они "ловят" свет, добавляя интерьеру той самой глубины, которую мы обычно ищем в дорогих дизайн-проектах. Это тот случай, когда минимальные вложения дают максимальный визуальный эффект.

Как обновить свою кухню за один вечер

Самое крутое в этом приеме то, что его легко повторить дома, даже если вы живете в съемной квартире. Замена фурнитуры — это самый быстрый "лифтинг" для мебели.

Кара Йейтс, старший менеджер по дизайну в Tool Station, подтверждает, что это самый простой путь к изменениям.

"Замена кухонных кнобов или ручек может мгновенно изменить вид кухни за очень небольшую сумму. Если вы просто меняете кнобы, все сводится к тому, чтобы выкрутить старые с помощью отвертки и установить новые, более стильные", — говорит эксперт.

Маленькие нюансы большого перевоплощения

Конечно, просто купить новые ручки — это полдела. Нужно попасть в стиль. Если вы хотите эффекта как у Селены, выбирайте хромированные или серебристые варианты округлой формы. Это придаст пространству современной эстетики, которая не выйдет из моды через год.

Селена Гомес на кухне. Фото: rarebeauty/Instagram

Однако, если вы решили изменить не только цвет, но и форму или расположение ручек, готовьтесь к мини-ремонту.

"Ситуация становится несколько сложнее, если вы хотите изменить позицию ручек. В таком случае понадобится дрель, чтобы сделать новые отверстия... Старые отверстия легко закрыть деревянными шкантами и столярным клеем", — дает совет Кара Йетс.

Таким образом, не обязательно сносить стены или перекрашивать фасады, чтобы кухня заиграла по-новому. Пример Селены Гомес доказывает: иногда достаточно лишь отвертки и нескольких удачных аксессуаров, чтобы превратить обычную белую кухню в пространство с обложки журнала.

