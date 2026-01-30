Дизайн интерьера звезды — как кухня Тейлора Лотнера доказала, что белый может быть в тренде (фото, видео)

Тейлор Лотнер. Фото: Reuters

Белая кухня уже давно стала базой, которую мы либо обожаем за чистоту, либо ругаем за "больничный" вид. Однако актер Тейлор Лотнер доказал: белый цвет может быть уютным, если отказаться от плоских поверхностей в пользу игры фактур.

Его интерьер стал наглядным пособием того, как сочетать материалы, чтобы пространство не казалось пустым, пишет издание Homes & Gardens.

Белая кухня с текстурами

В пространстве Лотнера сочетаются глянцевые плитки и мраморная столешница. На первый взгляд решение простое, но благодаря контрасту поверхностей кухня выглядит живой и многомерной.

Глянцевая плитка на фартуке отражает свет, а массивная мраморная столешница добавляет интерьеру веса и естественности. Благодаря этому кухня выглядит объемной — свет преломляется под разными углами, и стерильность исчезает сама собой.

Нина Лихтенштейн, эксперт по дизайну, считает такой подход единственно правильным для монохромных пространств.

"Чтобы избежать холодного вида, важно наслаивать текстуры. Глянец, матовые фасады, камень и дерево создают глубину и интерес", — говорит она.

Жена Тейлора Лотнера на кухне. Фото: thesqueeze/Instagram

Как сделать так же у себя дома

Для того, чтобы воссоздать такую атмосферу, не обязательно быть звездой "Сумерек". Главное правило — чередовать материалы.

Если у вас матовые фасады шкафов, сделайте блестящий фартук. Если столешница гладкая — добавьте дерево или камень с выраженным рисунком.

"Привлекательность белой кухни заключается в ее способности адаптироваться ко времени и трендам", — отмечает Лихтенштейн.

На что стоит обратить внимание:

Игра света. Выбирайте глянцевую плитку "кабанчик" или мозаику, чтобы стена не выглядела глухой. Матовые акценты. Они "заземляют" блеск и делают кухню дороже на вид. Натуральные детали из натуральных материалов. Камень или его качественная имитация добавляют того самого "тепла", которого нам обычно не хватает в белых интерьерах.

В конце концов, пример Лотнера показывает, что белая кухня — это не скучно. Это идеальное полотно, где вместо красок вы используете осязание и свет. Такой дизайн не надоест через год и всегда будет оставаться в топе, потому что комфорт никогда не выходит из моды.

Ранее мы рассказывали, что необычного на кухне Дэвида и Виктории Бекхэмов. А также, как Марк Руффало изменил представление о стильных кухнях в 2026 году.