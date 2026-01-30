Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Кухня Тейлора Лотнера — как необычное сочетание удивило дизайнеров (видео)

Кухня Тейлора Лотнера — как необычное сочетание удивило дизайнеров (видео)

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 20:12
Дизайн интерьера звезды — как кухня Тейлора Лотнера доказала, что белый может быть в тренде (фото, видео)
Тейлор Лотнер. Фото: Reuters

Белая кухня уже давно стала базой, которую мы либо обожаем за чистоту, либо ругаем за "больничный" вид. Однако актер Тейлор Лотнер доказал: белый цвет может быть уютным, если отказаться от плоских поверхностей в пользу игры фактур.

Его интерьер стал наглядным пособием того, как сочетать материалы, чтобы пространство не казалось пустым, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама
Читайте также:

Белая кухня с текстурами

В пространстве Лотнера сочетаются глянцевые плитки и мраморная столешница. На первый взгляд решение простое, но благодаря контрасту поверхностей кухня выглядит живой и многомерной.

Глянцевая плитка на фартуке отражает свет, а массивная мраморная столешница добавляет интерьеру веса и естественности. Благодаря этому кухня выглядит объемной — свет преломляется под разными углами, и стерильность исчезает сама собой.

Нина Лихтенштейн, эксперт по дизайну, считает такой подход единственно правильным для монохромных пространств.

"Чтобы избежать холодного вида, важно наслаивать текстуры. Глянец, матовые фасады, камень и дерево создают глубину и интерес", — говорит она.

 

Кухня Тейлора Лотнера — как необычное сочетание удивило дизайнеров (видео) - фото 1
Жена Тейлора Лотнера на кухне. Фото: thesqueeze/Instagram

Как сделать так же у себя дома

Для того, чтобы воссоздать такую атмосферу, не обязательно быть звездой "Сумерек". Главное правило — чередовать материалы.

Если у вас матовые фасады шкафов, сделайте блестящий фартук. Если столешница гладкая — добавьте дерево или камень с выраженным рисунком.

"Привлекательность белой кухни заключается в ее способности адаптироваться ко времени и трендам", — отмечает Лихтенштейн.

На что стоит обратить внимание:

  1. Игра света. Выбирайте глянцевую плитку "кабанчик" или мозаику, чтобы стена не выглядела глухой.
  2. Матовые акценты. Они "заземляют" блеск и делают кухню дороже на вид.
  3. Натуральные детали из натуральных материалов. Камень или его качественная имитация добавляют того самого "тепла", которого нам обычно не хватает в белых интерьерах.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В конце концов, пример Лотнера показывает, что белая кухня — это не скучно. Это идеальное полотно, где вместо красок вы используете осязание и свет. Такой дизайн не надоест через год и всегда будет оставаться в топе, потому что комфорт никогда не выходит из моды.

Ранее мы рассказывали, что необычного на кухне Дэвида и Виктории Бекхэмов. А также, как Марк Руффало изменил представление о стильных кухнях в 2026 году.

актеры зарубежные звезды Дизайн звезды кухня
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации