Главная Рынок недвижимости Без чего невозможно купить дом или квартиру в 2026 году — список

Без чего невозможно купить дом или квартиру в 2026 году — список

Дата публикации 28 января 2026 11:22
Покупка недвижимости в Украине — без чего сделка будет невозможной
Женщина и мужчина с документами. Фото: Freepik

В 2026 году правила игры на рынке жилья Украины стали более четкими. Государство сделало ставку не на новые запреты, а на полную прозрачность. Покупка квартиры больше не является частной договоренностью между продавцом и покупателем. Налоговая служба стала полноценным участником процесса, а автоматизированная отчетность — главным инструментом контроля.

Как уточнили в Министерстве юстиции, нотариусы — это не просто регистраторы, а, по сути, агенты финконтроля. Это означает, что приобретение недвижимости без подтвержденных доходов больше не останется незамеченным.

Читайте также:

Документы для покупки недвижимости в 2026 году

Финансовый мониторинг перестал быть формальностью. Если сумма сделки превышает 400 тысяч гривен, готовьтесь к серьезному допросу о происхождении капитала. Это не прихоть нотариуса, а прямое выполнение норм Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

Чтобы ваша сделка не "зависла", у вас на руках должен быть железобетонный пакет документов:

  1. Свежая декларация об имущественном состоянии и доходах.
  2. Четкая справка о зарплате или доходах вашего ФЛП.
  3. Если деньги от продажи бабушкиного наследства или подарка — готовьте соответствующие договоры и выписки.

Нотариус сегодня — это субъект первичного финмониторинга. Если ваши объяснения покажутся ему туманными, он имеет право (и обязанность) заблокировать сделку до "выяснения обстоятельств".

Государственная регистрация недвижимости

Еще одна реальность 2026 года — тотальная цифровизация. Сегодня купить объект, которого нет в Государственном реестре вещных прав, просто физически невозможно. Это особенно актуально для первички, где каждая квартира должна иметь зафиксированное специальное имущественное право.

А новый механизм "оставления заявления без движения" позволяет исправить технические или юридические ошибки без повторной подачи документов.

Однако это не отменяет требований к качеству бумаг. Без актуальной выписки из Реестра вы не сможете даже открыть счет в банке для расчета, что автоматически ставит крест на покупке.

Ранее мы рассказывали, могут ли забрать квартиру, если она не внесена в Государственный реестр вещных прав. А также, от какой недвижимости владельцам стоит сразу избавиться.

недвижимость дом купить квартиру собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
