Когда земля перейдет общине без согласия собственника — условия

Когда земля перейдет общине без согласия собственника — условия

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 12:22
Право собственности на землю — когда участок может перейти общине в Украине
Женщина с документами. Фото: Freepik

Вопрос земли в Украине всегда вызывал напряжение, ведь он сочетает частные интересы и потребности общества. Сейчас правила стали более четкими, а процедуры более формализованными. Закон прямо определяет случаи, когда земля может изменить форму собственности, и эти механизмы следует знать заранее, чтобы избежать потерь в будущем.

Согласно статье 117 Земельного кодекса Украины, передача земельных участков государственной собственности в коммунальную осуществляется по решениям соответствующих органов исполнительной власти.

Читайте также:

Это означает, что теперь именно ваша местная община, а не далекое министерство, решает, где будет новый индустриальный парк, а где — зона отдыха.

Может ли община забрать частную землю

Этот вопрос больше всего беспокоит владельцев — просто так отобрать частную землю невозможно. Но есть нюансы, о которых стоит помнить.

Статья 140 Земельного кодекса четко ограничивает основания для прекращения права собственности. Обычно это случается из-за бездействия или грубых нарушений.

Чаще всего право собственности прекращается в таких случаях:

  1. "Забытые" паи. Если владелец годами не оформляет документы, земля может быть признана невостребованной.
  2. Целевое назначение. Если на землях под огородничество вырастает многоэтажка, это прямой путь к судебным искам.
  3. Добровольный отказ. Редкий, но существующий сценарий.

Выкуп земли для общественных нужд

Когда через ваш огород планируют проложить государственную трассу, это звучит страшно. Однако закон здесь стоит на стороне владельца, гарантируя финансовую безопасность.

"Принудительное отчуждение земельных участков по мотивам общественной необходимости осуществляется при условии предварительного и полного возмещения их стоимости", — сказано в Земельном кодексе.

То есть государство или община обязаны сначала заплатить рыночную цену (или предоставить другой участок), и только потом становиться владельцем. Это не "отбор", а вынужденная продажа по справедливой цене.

Как земля переходит общине через наследство

Отдельная ситуация возникает после смерти владельца без наследников. Через год орган местного самоуправления обращается в суд с требованием признать наследство выморочным. Только после судебного решения участок переходит в коммунальную собственность.

Ранее мы рассказывали, до какого года украинцы могут оформить право собственности на землю. А также, как найти свободный участок в 2026 году.

земля рынок земли недвижимость собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
