Дизайн интерьера — что завораживает в спальне Дрю Бэрримор (фото)

Как спальня Дрю Бэрримор удивила продуманным акцентом (фото)
Дрю Бэрримор удалось создать по-настоящему уютную и "вневременную" спальню благодаря мягким фактурам и лаконичным формам. Но главной фишкой комнаты, которую сейчас активно обсуждают дизайнеры, оказался пуф у подножия кровати.
Именно он, по словам специалистов, придает пространству завершенности и поддерживает правильное движение энергии, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.
Значение пуфа в спальне
Эксперты отмечают, что спальня — это место восстановления, поэтому расположение мебели здесь имеет особое значение. Продуманная композиция работает не хуже дорогого декора.
Пуф в ногах кровати создает дополнительную точку опоры и одновременно визуально "заземляет" интерьер. Он добавляет глубины и помогает зонировать пространство без перегрузки.
"Небольшой пуф в правильном месте балансирует пропорции комнаты и делает спальню более гармоничной", — объясняет дизайнер интерьера Елена Кравец.
Кроме эстетики, это еще и практичное решение — место, куда можно присесть или положить плед, не создавая беспорядка.
Как расположить кровать в спальне правильно
Принципы фэн-шуй советуют ставить кровать так, чтобы она не стояла напротив двери и чтобы к ней был доступ с обеих сторон. Это обеспечивает ощущение контроля и спокойствия.
"Баланс и свободное движение вокруг кровати способствуют качественному сну и уменьшают чувство напряжения", — отмечает основатель бренда постельного белья Woolroom Крис Таттерсолл.
Также важно избегать загромождения. Исследования подтверждают, что беспорядок в спальне связан с тревожностью и худшим качеством отдыха.
Уютная спальня без ремонта
Чтобы освежить спальню, не обязательно планировать масштабные изменения. Достаточно добавить текстиль слоями, освободить поверхности от лишнего и продумать одну акцентную деталь.
Пример Дрю Бэрримор показывает: иногда именно небольшой пуф в правильном месте способен изменить атмосферу и сделать пространство по-настоящему спокойным. Это решение, которое будет работать и в будущем, ведь гармония никогда не выходит из моды.
