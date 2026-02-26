Видео
Главная Рынок недвижимости Как спальня Дрю Бэрримор удивила продуманным акцентом (фото)

Как спальня Дрю Бэрримор удивила продуманным акцентом (фото)

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 20:12
Дизайн интерьера — что завораживает в спальне Дрю Бэрримор (фото)
Дрю Бэрримор выбрала вещь, которая преобразила пространство. Фото: Reuters

Дрю Бэрримор удалось создать по-настоящему уютную и "вневременную" спальню благодаря мягким фактурам и лаконичным формам. Но главной фишкой комнаты, которую сейчас активно обсуждают дизайнеры, оказался пуф у подножия кровати.

Именно он, по словам специалистов, придает пространству завершенности и поддерживает правильное движение энергии, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Значение пуфа в спальне

Эксперты отмечают, что спальня — это место восстановления, поэтому расположение мебели здесь имеет особое значение. Продуманная композиция работает не хуже дорогого декора.

Пуф в ногах кровати создает дополнительную точку опоры и одновременно визуально "заземляет" интерьер. Он добавляет глубины и помогает зонировать пространство без перегрузки.

"Небольшой пуф в правильном месте балансирует пропорции комнаты и делает спальню более гармоничной", — объясняет дизайнер интерьера Елена Кравец.

 

Как спальня Дрю Бэрримор удивила продуманным акцентом (фото) - фото 1
Спальня Дрю Бэрримор. Фото: drewbarrymore/Instagram

Кроме эстетики, это еще и практичное решение — место, куда можно присесть или положить плед, не создавая беспорядка.

Как расположить кровать в спальне правильно

Принципы фэн-шуй советуют ставить кровать так, чтобы она не стояла напротив двери и чтобы к ней был доступ с обеих сторон. Это обеспечивает ощущение контроля и спокойствия.

"Баланс и свободное движение вокруг кровати способствуют качественному сну и уменьшают чувство напряжения", — отмечает основатель бренда постельного белья Woolroom Крис Таттерсолл.

Также важно избегать загромождения. Исследования подтверждают, что беспорядок в спальне связан с тревожностью и худшим качеством отдыха.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уютная спальня без ремонта

Чтобы освежить спальню, не обязательно планировать масштабные изменения. Достаточно добавить текстиль слоями, освободить поверхности от лишнего и продумать одну акцентную деталь.

Пример Дрю Бэрримор показывает: иногда именно небольшой пуф в правильном месте способен изменить атмосферу и сделать пространство по-настоящему спокойным. Это решение, которое будет работать и в будущем, ведь гармония никогда не выходит из моды.

Как сообщалось, роскошь имений часто кажется холодной, но дом Дженнифер Гарнер покоряет именно вниманием к деталям. Актриса мастерски оживила "неудобное" пространство в комнате ребенка, обустроив там камерный уголок, который стал любимым местом для книжных приключений.

Также мы рассказывали, что в 2026-м интерьеры становятся менее шаблонными и более "живыми". На примере собственной столовой Рики Мартин доказал, что даже пара метких акцентов способна превратить скучную комнату в пространство с характером.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
