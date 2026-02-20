Дизайн интерьера — как актриса Дженнифер Гарнер оживила маленькое пространство (фото)

Дженнифер Гарнер обустроила уютный уголок для чтения. Фото: Reuters

Знаменитости, творя дизайн в своих домах, часто вкладівают дущу. Так сделала и актриса Дженнифер Гарнер в своем особняке в Лос-Анджелесе. Она показала, как пустой, "неудобный" угол в детской может стать порталом в сказку.

Здесь нет ощущения тесноты — наоборот, пространство выглядит так, будто оно сошло со страниц книги, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Реклама

Читайте также:

Главным визуальным магнитом стал витраж в сине-желтых тонах, который Риду Брэдли заказали по мотивам иллюстраций к книге All the World. Это не просто окно, а источник мягкого, едва ностальгического света, задающего настроение всему уголку.

Уютный уголок для чтения

Чтобы сделать место функциональным, сюда добавили встроенные деревянные полки и скамью с лаконичной полосатой постелью. Фотограф Лора Жолье, которая снимала этот интерьер, была поражена тем, насколько органично здесь переплетаются дизайн и жизнь.

"Это настоящий семейный дом, продуманный до деталей, которые поддерживают ценности семьи. Любовь к книгам здесь чувствуется в каждой комнате, а каждый уголок имеет место для чтения", — отметила эксперт.

Уголок для чтения Дженнифер Гарнер. Фото: laurejoliet/Instagram

Как обустроить маленький уголок

Хотя витраж создает невероятную игру теней, для вечерних чтений важно не забывать о практичности. Эксперты по освещению отмечают, что уют не должен вредить зрению.

"Начните с мягкого фонового света, который не будет резким. Выбирайте теплые светодиодные лампы или варианты с регулировкой яркости, чтобы менять атмосферу в течение дня", — говорит Джулия Барнс из ValueLights.

В конце концов, этот маленький проект Дженнифер Гарнер напоминает нам простое правило: дом становится "своим" не благодаря квадратным метрам, а благодаря личным историям и правильно подобранному свету.

Как сообщалось, иногда вместо изнурительного ремонта стоит просто убрать лишний визуальный шум, как это сделала Кэти Холмс. Она оставила на подоконнике только одну изящную белую орхидею, которая вмиг превратила загроможденный угол в уютное место для отдыха.

Также мы рассказывали, что кухня Ким Кардашьян в Хайден-Хиллс — идеальное доказательство того, что минимализм бывает по-настоящему живым и глубоким. Этот интерьер, разработанный вместе с Акселем Вервордтом, демонстрирует, как искусная работа с нейтральными цветами создает особую атмосферу без лишнего визуального шума.