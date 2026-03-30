Видео

Рынок недвижимости Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото)

Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото)

Дата публикации 30 марта 2026 11:22
Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото)
Стодолларовые купюры на столе. Фото: Новини.LIVE

Рынок загородной недвижимости под Киевом традиционно считается более доступным, чем в столице. Но иногда появляются объекты, которые полностью ломают это представление. Один из таких — особняк в Ворзеле, выставленный на продажу за 15 млн долларов. Это в сотни раз дороже средней стоимости домов в Киевской области.

Как сообщает Новини.LIVE, на профильном портале ЛУН появилось объявление о продаже премиального имения в Ворзеле.

Речь идет об объекте, который существенно выбивается из рынка: при средней цене около 120 тысяч долларов за дом в области, этот вариант оценен в 15 миллионов.

 

Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото) - фото 1
Цены на дома под Киевом. Графика: ЛУН

Сколько земли и площадь имения в ворзеле

За сумму в 15 миллионов долларов предлагают не просто стены, а целую экосистему на 3 гектарах земли. Имение включает три основных жилых дома, общая площадь которых превышает 2 242 квадратных метра.

Территория настолько велика, что здесь свободно разместились хозяйственные постройки и отдельные помещения для охраны, обеспечивая полную приватность.

 

Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото) - фото 2
Имение за 15 млн долл. Фото: ЛУН

Что входит в самый дорогой особняк под Киевом

Резиденция предлагает уровень комфорта, который больше напоминает закрытый клуб или отель. Будущие хозяева получат собственный кинотеатр, винотеку для коллекционных вин, библиотеку и профессиональную бильярдную.

Для релакса обустроили современную сауну и джакузи, что превращает дом в персональный спа-курорт.

 

  • Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото) - фото 3
    Имение за 15 млн долл. Фото: ЛУН/Facebook
  • Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото) - фото 4
    Имение за 15 млн долл. Фото: ЛУН/Facebook
  • Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото) - фото 5
    Имение за 15 млн долл. Фото: ЛУН/Facebook
  • Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото) - фото 3
  • Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото) - фото 4
  • Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото) - фото 5

Особенности дизайна самого дорогого дома

Каждый из домов выполнен в собственном архитектурном стиле. В интерьерах использованы натуральные материалы высокого качества — дерево, камень, текстиль премиум-класса, указано в объявлении.

 

  • Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото) - фото 9
    Комната в доме за 15 млн долл. Фото: ЛУН
  • Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото) - фото 10
    Комната в доме за 15 млн долл. Фото: ЛУН
  • Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото) - фото 11
    Комната в доме за 15 млн долл. Фото: ЛУН
  • Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото) - фото 9
  • Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото) - фото 10
  • Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото) - фото 11

Ландшафтный дизайн вокруг домов дополняет общую картину идеальной загородной жизни.

Масштаб этой сделки лучше всего иллюстрирует статистика: вместо одного такого дворца можно было бы приобрести 75 среднестатистических частных домов в пригороде.

Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото) - фото 15
Сравнение цены на дома, фото: ЛУН/Facebook

Как сообщали Новини.LIVE, собственная крыша над головой в 2026 году становится реальностью даже для тех, кто имеет в кармане всего тысячу долларов. Конечно, за такую сумму не стоит рассчитывать на евроремонт, ведь речь идет о скромных сельских домах, требующих хозяйственной руки. В то же время это выгодная возможность за бесценок получить земельный участок и фундамент для будущего восстановления.

Также Новини.LIVE рассказывали, что правительство обновило регламент строительство частных домов, что уже спровоцировало определенные сдвиги в нише загородной недвижимости. Хотя бюрократическую волокиту несколько сократили ради темпов строительства, требования к самим объектам и надзор за процессом стали более строгими. Теперь владельцы могут быстрее выйти на площадку, однако вынуждены подстраиваться под новые жесткие ограничения.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
