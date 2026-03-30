Как выглядит дом под Киевом, который продают за 15 млн долларов (фото)

Стодолларовые купюры на столе. Фото: Новини.LIVE

Рынок загородной недвижимости под Киевом традиционно считается более доступным, чем в столице. Но иногда появляются объекты, которые полностью ломают это представление. Один из таких — особняк в Ворзеле, выставленный на продажу за 15 млн долларов. Это в сотни раз дороже средней стоимости домов в Киевской области.

Как сообщает Новини.LIVE, на профильном портале ЛУН появилось объявление о продаже премиального имения в Ворзеле.

Речь идет об объекте, который существенно выбивается из рынка: при средней цене около 120 тысяч долларов за дом в области, этот вариант оценен в 15 миллионов.

Цены на дома под Киевом. Графика: ЛУН

Сколько земли и площадь имения в ворзеле

За сумму в 15 миллионов долларов предлагают не просто стены, а целую экосистему на 3 гектарах земли. Имение включает три основных жилых дома, общая площадь которых превышает 2 242 квадратных метра.

Читайте также:

Территория настолько велика, что здесь свободно разместились хозяйственные постройки и отдельные помещения для охраны, обеспечивая полную приватность.

Имение за 15 млн долл. Фото: ЛУН

Что входит в самый дорогой особняк под Киевом

Резиденция предлагает уровень комфорта, который больше напоминает закрытый клуб или отель. Будущие хозяева получат собственный кинотеатр, винотеку для коллекционных вин, библиотеку и профессиональную бильярдную.

Для релакса обустроили современную сауну и джакузи, что превращает дом в персональный спа-курорт.

Имение за 15 млн долл. Фото: ЛУН/Facebook

Особенности дизайна самого дорогого дома

Каждый из домов выполнен в собственном архитектурном стиле. В интерьерах использованы натуральные материалы высокого качества — дерево, камень, текстиль премиум-класса, указано в объявлении.

Комната в доме за 15 млн долл. Фото: ЛУН

Ландшафтный дизайн вокруг домов дополняет общую картину идеальной загородной жизни.

Масштаб этой сделки лучше всего иллюстрирует статистика: вместо одного такого дворца можно было бы приобрести 75 среднестатистических частных домов в пригороде.

Сравнение цены на дома, фото: ЛУН/Facebook

Как сообщали Новини.LIVE, собственная крыша над головой в 2026 году становится реальностью даже для тех, кто имеет в кармане всего тысячу долларов. Конечно, за такую сумму не стоит рассчитывать на евроремонт, ведь речь идет о скромных сельских домах, требующих хозяйственной руки. В то же время это выгодная возможность за бесценок получить земельный участок и фундамент для будущего восстановления.

Также Новини.LIVE рассказывали, что правительство обновило регламент строительство частных домов, что уже спровоцировало определенные сдвиги в нише загородной недвижимости. Хотя бюрократическую волокиту несколько сократили ради темпов строительства, требования к самим объектам и надзор за процессом стали более строгими. Теперь владельцы могут быстрее выйти на площадку, однако вынуждены подстраиваться под новые жесткие ограничения.