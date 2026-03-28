Рынок недвижимости Как выглядит дом в Украине, который продают всего за 1 000 долларов (фото)

Как выглядит дом в Украине, который продают всего за 1 000 долларов (фото)

Дата публикации 28 марта 2026 09:15
Доллары на столе. Фото: Новини.LIVE

Мечта о собственном доме в 2026 году уже не кажется недостижимой даже с минимальным бюджетом. На рынке появляются предложения, где цена стартует примерно от 1 000 долларов. Речь идет не о комфортном жилье "заезжай и живи", а о простых сельских домах с потенциалом. Однако для многих это шанс получить землю и крышу над головой за символические деньги.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как выглядят дома ценой чуть больше 1 000 долларов.

Дом в Черниговской области

По данным портала Dim.ria, в селе Стольное за 1 145 долларов продают небольшую деревянную хату площадью около 30-40 кв. м.

Снаружи она выглядит ухоженной с традиционной деревянной отделкой. Внутри — печь, базовая планировка и минимум удобств.

Также бонусом идет участок до 20 соток с фруктовыми деревьями и виноградом.

    Дом за 1 145 долларов. Фото: dim.ria
    Дом за 1 145 долларов. Фото: dim.ria
    Дом за 1 145 долларов. Фото: dim.ria
Продажа дома в Винницкой области

В селе Ясенки за 1 200 долларов продается кирпичный дом 70-80-х годов площадью 79 кв. м. В комплект также входят хозяйственное помещение, которое нуждается в ремонте.

На территории есть колодец (требует чистки), кирпичные сараи, погреб и орех.

Дом без перекосов, крыша целая, отопление печное.

    Дом за 1 200 долларов. Фото: dim.ria
    Дом за 1 200 долларов. Фото: dim.ria
    Дом за 1 200 долларов. Фото: dim.ria
Дом в Харьковской области

На востоке, например в той же Староверовке, за 1 250 долларов предлагают дом с базовой инфраструктурой для хозяйства. Это вариант с верандой, несколькими комнатами и большим двором.

Типичные характеристики:

  • 3 комнаты и удобная планировка;
  • гараж;
  • чернозем и большой участок на 20 соток;
  • печное отопление и простой пол.

Как сообщали Новини.LIVE, многие считают, что для оформления дома в 2026 году достаточно отложить деньги на налоги, но это лишь верхушка айсберга. Реальные расходы обычно включают кучу дополнительных платежей, сумма которых зависит от скорости процедуры и юридической чистоты объекта.

Также Новости.LIVE рассказывали, что покупка жилья в Европе за символический евро кажется настоящим везением, и такие программы от мэрий действительно работают. Однако за громким ценником обычно скрываются строгие требования и немалые вложения, поэтому в 2026 году рядом с ажиотажем растет и количество разочарованных покупателей.

Частые вопросы

Какие документы нужны для покупки дома в селе в Украине?

Для оформления сделки купли-продажи дома в селе понадобятся паспорт и код сторон, выписка из Реестра недвижимости и техпаспорт. Обязательным является наличие кадастрового номера на землю. Если вы состоите в браке, необходимо нотариальное согласие другого супруга.

Также подготовьте отчет об экспертной оценке имущества для уплаты налогов.

Что делать после покупки дома в Украине?

После оформления договора и регистрации права собственности у нотариуса в первую очередь переоформите лицевые счета на коммунальные услуги: газ, свет и воду. Заключите договоры с поставщиками на свое имя.

Также стоит сменить замки, проверить состояние инженерных сетей и, при необходимости, обновить технический паспорт объекта во избежание разногласий в будущем.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
