Який вигляд має дім під Києвом, який продають за 15 млн доларів (фото)
Ринок заміської нерухомості під Києвом традиційно вважається доступнішим, ніж у столиці. Але інколи з’являються об’єкти, які повністю ламають це уявлення. Один із таких — маєток у Ворзелі, виставлений на продаж за 15 млн доларів. Це у сотні разів дорожче за середню вартість будинків у Київській області.
Як повідомляє Новини.LIVE, на профільному порталі ЛУН з’явилося оголошення про продаж преміального маєтку у Ворзелі.
Йдеться про об’єкт, який суттєво вибивається з ринку: при середній ціні близько 120 тисяч доларів за будинок в області, цей варіант оцінений у 15 мільйонів.
Скільки землі та площа маєтку у ворзелі
За суму в 15 мільйонів доларів пропонують не просто стіни, а цілу екосистему на 3 гектарах землі. Маєток включає три основні житлові будинки, загальна площа яких перевищує 2 242 квадратних метри.
Територія настільки велика, що тут вільно розмістилися господарські будівлі та окремі приміщення для охорони, забезпечуючи повну приватність.
Що входить у найдорожчий маєток під Києвом
Резиденція пропонує рівень комфорту, який більше нагадує закритий клуб або готель. Майбутні господарі отримають власний кінотеатр, винотеку для колекційних вин, бібліотеку та професійну більярдну.
Для релаксу облаштували сучасну сауну та джакузі, що перетворює дім на персональний спа-курорт.
-
Маєток за 15 млн дол. Фото: ЛУН/Facebook
-
-
Особливості дизайну найдорожчого будинку
Кожен із будинків виконаний у власному архітектурному стилі. В інтер’єрах використані натуральні матеріали високої якості — дерево, камінь, текстиль преміум-класу, зазначено в оголошені.
-
Кімната у будинку за 15 млн дол. Фото: ЛУН
-
-
Ландшафтний дизайн навколо будинків доповнює загальну картину ідеального заміського життя.
Масштаб цієї угоди найкраще ілюструє статистика: замість одного такого палацу можна було б придбати 75 середньостатистичних приватних будинків у передмісті.
Читайте Новини.LIVE!