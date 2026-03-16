Как выглядит дом в Карпатах, который продают всего за 15 000 долларов (фото)

Карпаты в марте. Фото: liza.ua

Многие мечтают об уютном домике в Карпатах, но обычно цены на недвижимость там кусаются. Впрочем, если хорошо покопаться в объявлениях, можно найти вполне приличные недорогие варианты. Конечно, это не виллы в Буковеле, а преимущественно аутентичные деревянные дома в отдаленных селах, однако с невероятными видами и своей атмосферой.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие дома предлагаются на продажу в Карпатах всего за 15 000 долларов.

Среднее Водяное: простор и горы под боком

По данным сайта OLX, один из таких вариантов продают в селе Среднее Водяное на Закарпатье. Дом имеет площадь около 165 квадратных метров и расположен на участке 15 соток.

Это одноэтажное деревянное здание с шиферной крышей. Внутри есть большой зал без перегородок, отдельная комната под санузел с подведенными коммуникациями и хозяйственное помещение. Отопление предусмотрено твердотопливное.

Село расположено рядом с туристическими маршрутами и известной Апицкой полониной, поэтому такое жилье иногда рассматривают и как вариант для зеленого туризма.

Дом в селе Среднее Водяное. Фото: OLX

Дом в селе Среднее Водяное. Фото: OLX

Дом в селе Среднее Водяное. Фото: OLX

Дом в селе Среднее Водяное. Фото: OLX

Дом в селе Среднее Водяное. Фото: OLX

Дом в селе Среднее Водяное. Фото: OLX

Дом в селе Среднее Водяное. Фото: OLX 1 / 7













Дом в Черновицкой области

Еще одно предложение за такую же сумму есть в селе Селятин Черновицкой области. Здесь продают двухэтажный дом площадью примерно 120 квадратных метров с пятью комнатами.

Участок составляет около 10 соток, а рядом расположены горы, лес и река. Состояние дома жилое, но санузел обустроен во дворе. Отопление также печное. Во дворе есть хозяйственная постройка, которую можно использовать как склад для дров или небольшую конюшню.

Дом в селе Селятин. Фото: OLX

Дом в селе Селятин. Фото: OLX

Дом в селе Селятин. Фото: OLX

Дом в селе Селятин. Фото: OLX

Дом в селе Селятин. Фото: OLX 1 / 5









Дом в Березовом

В селе Березовое Закарпатской области предлагают еще один дом за 15 тысяч долларов. Его площадь составляет 102 квадратных метра, а земельный участок значительно больше — около 25 соток.

В доме три комнаты и кухня площадью около 18 квадратных метров. Деревянные стены хорошо удерживают тепло зимой и прохладу летом. Вода подается из горного источника, есть электричество и подвал для хранения продуктов. Во дворе также расположен сарай для хозяйственных нужд.

Дом в Березовом. Фото: OLX

Дом в Березовом. Фото: OLX

Дом в Березовом. Фото: OLX

Дом в Березовом. Фото: OLX

Дом в Березовом. Фото: OLX

Дом в Березовом. Фото: OLX

Дом в Березовом. Фото: OLX 1 / 7













Безопасно ли покупать дом без кадастрового номера

Нет, это рискованно. Без номера участок официально не существует как объект права. Нотариус оформит лишь стены, а земля останется в "подвешенном" состоянии. Вы не сможете полноценно распоряжаться территорией, а в будущем столкнетесь с юридическими трудностями при регистрации или перепродаже имущества.

Можно ли продать дом рядом с кладбищем

Да, закон не запрещает такую сделку. Однако покупатель должен знать о санитарно-защитной зоне, которая обычно составляет 300 метров.

Старый дом с документами остается законным, но новое строительство на участке могут заблокировать. Если новый хозяин решит снести сооружение ради коттеджа, архитектура вряд ли выдаст разрешение из-за близости к кладбищу.

Как сообщалось, вопрос о минимальном размере участка для строительства часто становится причиной дискуссий и ошибочных выводов. Несмотря на распространенное убеждение, что новые нормы требуют не менее 4-5 соток, реальные требования значительно гибче и напрямую зависят от способа приобретения права собственности на землю.

Также мы рассказывали, что жители частного сектора хорошо знают, как за одну ночь соседское строительство вплотную к меже может превратить уютный двор в темную зону без капли солнца и приватности. Кроме дискомфорта от чужих окон, "смотрящих" прямо в спальню, такие архитектурные эксперименты создают серьезную угрозу пожарной безопасности и целостности вашего сада во время снегопадов.