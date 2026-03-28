Який вигляд має дім в Україні, який продають лише за 1 000 доларів (фото)

Мрія про власний будинок у 2026 році вже не здається недосяжною навіть із мінімальним бюджетом. На ринку з’являються пропозиції, де ціна стартує приблизно від 1000 доларів. Йдеться не про комфортне житло "заїжджай і живи", а про прості сільські будинки з потенціалом. Проте для багатьох це шанс отримати землю і дах над головою за символічні гроші.

Редакція Новини.LIVE розповідає, який вигляд мають будинки ціною трохи більше за 1 000 доларів.

Будинок у Чернігівській області

За даними порталу Dim.ria, в селі Стольне за 1 145 доларів продають невелику дерев’яну хату площею близько 30-40 кв. м.

Зовні вона має вигляд доглянутою з традиційним дерев’яним оздобленням. Усередині — піч або грубка, базове планування і мінімум зручностей.

Також бонусом йде ділянка до 20 соток з фруктовими деревами та виноградом.

Продаж будинку у Вінницькій області

У селі Ясенки за 1 200 доларів продається цегляний будинок 70-80-х років площею 79 кв. м. До комплекту також входять господарське приміщення, яке потребує ремонту.

На території є колодязь (потребує чищення), цегляні сараї, погріб та горіх.

Будинок без перекосів, дах цілий, опалення пічне.

Хата у Харківській області

На сході, наприклад у тій же Старовірівці, за 1 250 доларів пропонують будинок з базовою інфраструктурою для господарства. Це варіант з верандою, кількома кімнатами і великим подвір’ям.

Типові характеристики:

3 кімнати і зручне планування;

гараж;

чорнозем і велика ділянка на 20 соток;

пічне опалення та проста підлога.

Часті питання

Які документи потрібні для купівлі будинку в селі в Україні?

Для оформлення угоди купівлі-продажу будинку в селі знадобляться паспорт і код сторін, витяг з Реєстру нерухомості та техпаспорт. Обов’язковою є наявність кадастрового номера на землю. Якщо ви перебуваєте у шлюбі, необхідна нотаріальна згода іншого з подружжя.

Також підготуйте звіт про експертну оцінку майна для сплати податків.

Шо робити після купівлі будинку в Україні?

Після оформлення договору та реєстрації права власності у нотаріуса першочергово переоформіть особові рахунки на комунальні послуги: газ, світло та воду. Укладіть договори з постачальниками на своє ім’я.

Також варто змінити замки, перевірити стан інженерних мереж і, за потреби, оновити технічний паспорт об’єкта для уникнення розбіжностей у майбутньому.