Україна
Дата публикации 25 января 2026 11:22
Сталинки 1930-1941 годов — какими деталями удивляют здания
Сталинка в Киеве.

Дома, возведенные в период с 1930 по 1941 год (так называемые "сталинки") — это настоящие "крепости" с характером. В отличие от более поздних серий, эти объекты часто строились как индивидуальные архитектурные проекты. Именно поэтому такие дома до сих пор считают одними из самых надежных в старом фонде.

Но за роскошными фасадами с колоннами и лепниной скрываются технические особенности, о которых стоит знать заранее, пишет ресурс DomRie.

Высокие потолки и планировка квартир

Главная "фишка" строительства — это пространство. Здесь вы не найдете комнат-клеток. Потолки высотой 3,2-3,5 метра создают невероятный объем воздуха.

Однако именно в домах 30-х годов часто встречается комбинированное или деревянное перекрытие. Это означает, что под вашей красивой паркетной доской могут быть старые балки.

Технические особенности таких сооружений:

  1. Стены. Настоящая кирпичная кладка толщиной до 65 см, что обеспечивает идеальную тишину и тепло.
  2. Окна. Огромные проемы, которые дают максимум света, но требуют немалых средств на замену остекления.
  3. Планировка. Отсутствие несущих стен внутри квартиры, что позволяет делать любую перепланировку.

Толстые стены сталинок и что они дают

Главный признак сталинок 1930-1941 годов — чрезвычайно толстые кирпичные стены, иногда до 60-65 см. Тогда не экономили на материалах. Кирпич был основной валютой надежности. Зимой в таких квартирах очень тепло, а летом прохладно даже без кондиционера.

Но есть нюанс: инженерные сети. Трубы и проводка в домах, которым почти 90 лет, часто требуют полной замены "от щитка".

Несмотря на возраст, эти дома считаются элитными благодаря расположению в центральных районах и качеству "советского ар-деко". Главное — перед покупкой пригласить эксперта, чтобы проверить состояние балок и фундамента, ведь "номенклатурные" дома того времени строились на века.

Ранее мы рассказывали, сколько времени держит тепло сталинка без отопления, если на улице -10°C. А также, какую планировку имеют квартиры в этих домах.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
