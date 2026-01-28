Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Какие многоэтажки лучше всего держатся без отопления в мороз

Какие многоэтажки лучше всего держатся без отопления в мороз

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 10:15
Без отопления в мороз — какие многоэтажки лучше всего держат тепло
Мужчина читает возле батареи. Фото: Freepik

Перебои с теплоснабжением заставляют украинцев заранее оценивать, насколько жилье способно сохранять тепло во время морозов. Скорость охлаждения квартиры зависит не только от погоды, но и от типа дома, материалов стен, утепления и расположения помещения.

Руководитель команды строителей Владимир Соловко в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал, как быстро остынут дома без отопления. За основу взята температура +18°C в квартире и внешние условия от -10°C.

Реклама
Читайте также:

От чего зависит потеря тепла в квартире

Главная беда — это материал. Бетонные плиты работают как гигантские аккумуляторы холода, тогда как кирпич гораздо медленнее "отдает" уют. Как отмечает Соловко, окна — это тоже слабое место.

"Через окна может выходить до 30-40% тепла, а утепление фасада продлевает тепловую инерцию дома на несколько часов", — говорит специалист.

Кроме того, если ваши соседи вокруг живут и как-то греются, ваша квартира будет остывать значительно медленнее, чем угловая или на первом этаже.

Панельные дома без отопления зимой

Здесь новости неутешительные. Панельные дома, особенно серии 70-80-х годов, имеют тонкие стены и вечные проблемы со стыками. Если на улице минус десять, то уют исчезнет уже через 6 часов.

"Это самый быстрый сценарий охлаждения", — констатирует Соловко.

Уже через полсуток без отопления температура в таких квартирах может упасть до критических +6-7°C.

Хрущевки и сталинки во время морозов

Кирпичные пятиэтажки в этом плане немного выносливее — они способны "держать оборону" до 16-18 часов. Но есть нюанс: старые деревянные рамы в подъездах или квартирах нивелируют все преимущество толстых стен.

Лучше всего среди "пенсионеров" чувствуют себя сталинки благодаря своим метрам кирпичной кладки. По словам эксперта, "при температурах до -5°C в сталинках относительный комфорт сохраняется почти сутки".

Современные новостройки без теплоснабжения

Дома, возведенные после 2010-х, — это совсем другая история. Там обычно уже "с завода" идет минвата или пенопласт на фасадах и качественные стеклопакеты.

Даже в лютый мороз такая квартира может оставаться пригодной для жизни без обогрева в течение 12-14 часов, а иногда и дольше.

 

null
Какие дома лучше всего держат тепло. Графика: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, где разрешено ставить генератор возле частного дома, чтобы не мешать соседям. А также, почему зимой 2026 года на курорте Буковель круглосуточно есть свет.

отопительный сезон теплоснабжение отопление отключения света многоэтажка
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации