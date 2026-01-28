Без отопления в мороз — какие многоэтажки лучше всего держат тепло

Мужчина читает возле батареи. Фото: Freepik

Перебои с теплоснабжением заставляют украинцев заранее оценивать, насколько жилье способно сохранять тепло во время морозов. Скорость охлаждения квартиры зависит не только от погоды, но и от типа дома, материалов стен, утепления и расположения помещения.

Руководитель команды строителей Владимир Соловко в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал, как быстро остынут дома без отопления. За основу взята температура +18°C в квартире и внешние условия от -10°C.

От чего зависит потеря тепла в квартире

Главная беда — это материал. Бетонные плиты работают как гигантские аккумуляторы холода, тогда как кирпич гораздо медленнее "отдает" уют. Как отмечает Соловко, окна — это тоже слабое место.

"Через окна может выходить до 30-40% тепла, а утепление фасада продлевает тепловую инерцию дома на несколько часов", — говорит специалист.

Кроме того, если ваши соседи вокруг живут и как-то греются, ваша квартира будет остывать значительно медленнее, чем угловая или на первом этаже.

Панельные дома без отопления зимой

Здесь новости неутешительные. Панельные дома, особенно серии 70-80-х годов, имеют тонкие стены и вечные проблемы со стыками. Если на улице минус десять, то уют исчезнет уже через 6 часов.

"Это самый быстрый сценарий охлаждения", — констатирует Соловко.

Уже через полсуток без отопления температура в таких квартирах может упасть до критических +6-7°C.

Хрущевки и сталинки во время морозов

Кирпичные пятиэтажки в этом плане немного выносливее — они способны "держать оборону" до 16-18 часов. Но есть нюанс: старые деревянные рамы в подъездах или квартирах нивелируют все преимущество толстых стен.

Лучше всего среди "пенсионеров" чувствуют себя сталинки благодаря своим метрам кирпичной кладки. По словам эксперта, "при температурах до -5°C в сталинках относительный комфорт сохраняется почти сутки".

Современные новостройки без теплоснабжения

Дома, возведенные после 2010-х, — это совсем другая история. Там обычно уже "с завода" идет минвата или пенопласт на фасадах и качественные стеклопакеты.

Даже в лютый мороз такая квартира может оставаться пригодной для жизни без обогрева в течение 12-14 часов, а иногда и дольше.

Какие дома лучше всего держат тепло. Графика: Новини.LIVE

