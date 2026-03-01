Выплаты за аренду и не только — какие жилищные льготы для УБД действуют с марта 2026 года

Ветераны смогут получить компенсацию за аренду жилья. Фото: president.gov.ua

В 2026 году государство продолжает системно поддерживать ветеранов по решению жилищных вопросов. К привычной 75-процентной льготе на коммуналку с марта добавился новый инструмент — прямые выплаты для компенсации расходов на аренду квартир.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие жилищные льготы имеют УБД в марте 2026 года.

Компенсация за аренду жилья для УБД

В марте 2026 года актуальна программа компенсации для тех, кто еще не получил собственное жилье. Это регулируется профильным постановлением Кабмина. В частности, механизмы похожи на те, что ранее действовали для кадровых военных, но теперь расширены на ветеранов в процессе адаптации.

Кто может подать заявку:

Ветераны, чье жилье разрушено или осталось в оккупации. УБД, которые проходят длительную реабилитацию в другом регионе. Военные, недавно уволившиеся в запас и не имеющие собственной недвижимости по месту регистрации.

Суммы пересматриваются каждый год в зависимости от прожиточного минимума. В 2026 году выплаты дифференцированы: наибольшие суммы получают жители городов-миллионников (Киев, Львов, Одесса), меньшие — в районных центрах и селах.

Скидка на коммунальные услуги для УБД

Это базовая гарантия, закрепленная статьей 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Льгота покрывает не только газ и свет, но и управление домом, воду и вывоз мусора.

Скидка считается не на весь объем потребления, а в пределах социальных норм (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью). Для частного сектора есть условия - если у вас нет центрального отопления, льгота распространяется на приобретение твердого топлива (дров, брикетов) или сжиженного газа.

Быстрее всего оформить эту скидку через приложение "Дія" или личный кабинет на портале Пенсионного фонда. Бумажные заявления в ЦПАУ до сих пор принимают, но срок рассмотрения там обычно длиннее.

Денежная компенсация вместо очереди на квартиру

Вместо десятилетий ожидания физической квартиры, государство продолжает практику выплаты денежной компенсации для покупки жилья (согласно Постановлениям КМУ №719 и №280).

Приоритет в 2026 году имеют:

лица с инвалидностью вследствие войны 1-2 группы;

участники боевых действий из числа ВПЛ;

семьи погибших защитников.

Если вы стоите в очереди на жилье, проверьте свой статус в реестре. В 2026 году финансирование направляется прежде всего на тех, кто самостоятельно нашел вариант для покупки и подал документы на спецсчет в Ощадбанке.

Как сообщалось, государство ввело новую программу помощи для ветеранов, которые потеряли собственные дома в оккупации и были вынуждены переехать. Теперь они могут получить жилищный сертификат номиналом до 2 миллионов гривен на покупку нового дома.

Также мы рассказывали, что украинские защитники со статусом УБД могут оформить льготы на оплату коммуналки через Пенсионный фонд. Если военный на фронте, документы позволяют подать членам его семьи, однако это право распространяется только на ближайший круг родственников.