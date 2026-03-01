Житлові пільги для УБД — які виплати можна отримати з 1 березня 2026 року

Ветерани зможуть отримати компенсацію за оренду житла. Фото: president.gov.ua

Державна підтримка ветеранів у сфері житла у 2026 році зберігає системний характер. Окрім традиційної 75 відсоткової знижки на оплату житла та комунальних послуг, з березня запрацював механізм грошової компенсації за оренду.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які житлові пільги мають УБД у березні 2026 року.

Компенсація за оренду житла для УБД

У березні 2026 року актуальною є програма компенсації для тих, хто ще не отримав власне житло. Це регулюється профільною постановою Кабміну. Зокрема, механізми схожі на ті, що раніше діяли для кадрових військових, але тепер розширені на ветеранів у процесі адаптації.

Хто може податися:

Ветерани, чиє житло зруйноване або залишилося в окупації. УБД, які проходять тривалу реабілітацію в іншому регіоні. Військові, що нещодавно звільнилися в запас і не мають власної нерухомості за місцем реєстрації.

Суми переглядаються щороку залежно від прожиткового мінімуму. У 2026 році виплати диференційовані: найбільші суми отримують мешканці міст-мільйонників (Київ, Львів, Одеса), менші — у районних центрах та селах.

Знижка на комунальні послуги для УБД

Це базова гарантія, закріплена статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Пільга покриває не лише газ та світло, а й управління будинком, воду та вивезення сміття.

Знижка рахується не на весь обсяг споживання, а в межах соціальних норм (21 кв. м на особу + 10,5 кв. м на сім'ю). Для приватного сектору є умови — якщо у вас немає центрального опалення, пільга поширюється на придбання твердого палива (дров, брикетів) або скрапленого газу.

Найшвидше оформити цю знижку через застосунок "Дія" або особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду. Паперові заяви в ЦНАПах досі приймають, але термін розгляду там зазвичай довший.

Грошова компенсація замість черги на квартиру

Замість десятиліть очікування на фізичну квартиру, держава продовжує практику виплати грошової компенсації для купівлі житла (згідно з Постановами КМУ №719 та №280).

Пріоритет у 2026 році мають:

особи з інвалідністю внаслідок війни 1-2 групи;

учасники бойових дій з-поміж ВПО;

сім’ї загиблих захисників.

Якщо ви стоїте в черзі на житло, перевірте свій статус у реєстрі. У 2026 році фінансування спрямовується насамперед на тих, хто самостійно знайшов варіант для купівлі та подав документи на спецрахунок в Ощадбанку.

Як повідомлялось, држава запровадила нову програму допомоги для ветеранів, які втратили власні домівки в окупації та були змушені переїхати. Тепер вони можуть отримати житловий сертифікат номіналом до 2 мільйонів гривень на купівлю нової оселі.

Також ми розповідали, що українські захисники зі статусом УБД можуть оформити пільги на оплату комуналки через Пенсійний фонд. Якщо військовий на фронті, документи дозволяють подати членам його родини, проте це право поширюється лише на найближче коло родичів.