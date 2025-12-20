Жилищный сертификат на 2 млн грн — как оформить УБД со статусом ВПЛ

Украинские военные. Фото: GeneralStaff.ua/Facebook

Для ветеранов, которые из-за войны потеряли дом и вынуждены были выехать с оккупированных территорий, государство запустило новый инструмент жилищной поддержки. Речь идет о жилищном сертификате на сумму до 2 миллионов гривен.

Как отмечается на портале "Дія", это не компенсация за разрушенное имущество и не разовая помощь, а отдельный механизм, который должен дать возможность реально купить жилье на подконтрольной территории.

Кто может получить жилищный ваучер УБД

Сертификат существует в формате электронного ваучера. Его не выдают наличными, средства сразу направляются на оплату квартиры, дома или обязательств перед банком.

Подать заявление смогут внутренне перемещенные лица со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Важно, что статус может быть получен как в период АТО, так и после начала полномасштабного вторжения.

Обращения принимаются при условии одновременного выполнения нескольких критериев:

человек имеет официальный статус ВПЛ и зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории;

на подконтрольной Украине территории отсутствует жилье в собственности;

семья не получала компенсации по программе "єВідновлення" и не участвовала в других государственных жилищных программах.

Эти же ограничения распространяются и на членов семьи — мужа или жену и детей. Если хотя бы один из них имеет жилье или уже получал государственную помощь, в сертификате могут отказать.

Учитывают ли жилье на оккупированной территории

Наличие квартиры или дома на временно оккупированной территории не является основанием для отказа. Такое имущество не проверяется и не оценивается, а право собственности не нужно отменять или переоформлять.

Ваучер также не привязан к факту разрушения жилья. Это значит, что даже без акта о повреждении или уничтожении можно претендовать на сертификат, если другие условия соблюдены.

На что можно использовать жилищный сертификат

Сертификат открывает несколько сценариев для решения жилищного вопроса. Получатель сам выбирает вариант, который больше подходит его семье и финансовой ситуации.

Средства разрешено направить на:

покупку готового жилья на вторичном рынке;

инвестирование в новостройку;

оплату ипотеки или первого взноса по кредиту.

Если в одной семье несколько ветеранов имеют статус ВПЛ, сертификаты можно будет объединить. Это существенно расширяет возможности — от большей площади до выбора города или региона.

Как подать заявление на жилищный сертификат в Дії

Самый простой путь - подача заявления через приложение "Дія". Для этого нужно иметь актуальную версию программы и подтвержденную Дія.Підпис.

Процесс выглядит так: пользователь переходит в раздел сервисов для ВПЛ, заполняет заявление, подтверждает состав семьи и получает согласие мужа или жены без бумажных документов. Данные подтягиваются из государственных реестров, а комиссия проверяет заявку без дополнительных справок.

После принятия решения средства перечисляются безналично - напрямую продавцу жилья или банку. Это минимизирует риски и для государства, и для самого получателя.

Ранее мы рассказывали о льготах на земельное налогообложение для участников боевых действий и их семей. А также, какую государственную поддержку могут получить жены УБД в декабре 2025 года.