Дизайн интерьера — какой смелый цвет выбрал Сильвестр Сталлоне для гостиной (фото)

Необычное сочетание — чем удивляет гостиная Сильвестра Сталлоне (фото)
Золото в интерьере часто балансирует на грани между роскошью и чрезмерностью. Именно поэтому гостиная Сильвестра Сталлоне в Палм-Бич вызывает противоречивые эмоции — и в то же время не отпускает взгляд.
Дизайнеру Мартину Лоуренсу Булларду удалось невозможное: он залил пространство золотом, но сохранил в нем уют, а не пафос музея, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.
Золотая гостиная Сталлоне с характером
Весь фокус в том, что золото здесь не плоское. Буллард сделал ставку на слоистость. Стены украшает индивидуальная роспись от De Gournay с ботаническими сюжетами, которая буквально оживает, когда в комнату попадает солнце.
"Как вы знаете, я обожаю сияние золота. Дом Сильвестра Сталлоне и Дженнифер Флавин дал мне идеальный холст для этого", — признается Мартин.
Чтобы интерьер не казался застывшей картинкой, дизайнер добавил фактур. Вместо тяжелого бархата — кресла в оттенке шафрана из ткани букле. Она мягкая, тактильная и немного "приземляет" блеск металлизированного ковра.
Потолок тоже не остался в стороне — он продолжает общую цветовую гамму, создавая эффект теплого кокона.
"Куда бы вы ни посмотрели, везде есть момент, отражающий свет", — объясняет Буллард.
Именно игра бликов превращает гостиную в динамичное пространство. Когда свет меняется в течение дня, комната "дышит".
Как повторить этот трюк без бюджета Сталлоне
Если хочется добавить металлического блеска в собственную гостиную, не обязательно заказывать De Gournay. Главное — помнить о двух правилах Булларда:
Золото любит компанию сложных фактур. Сочетайте его с грубым льном, матовым деревом или тем самым букле. Это сбивает излишнюю спесь.
Свет должен работать на вас. Зеркала или латунные светильники должны не просто висеть для красоты, а рассеивать лучи по углам.
В конце концов, дом Сталлоне доказывает: даже самые рискованные цвета становятся "человечными", если в основе лежит не желание поразить богатством, а четкая концепция.
