Дизайн интерьера — какой смелый цвет выбрал Сильвестр Сталлоне для гостиной (фото)

Сильвестр Сталлоне. Фото: Reuters

Золото в интерьере часто балансирует на грани между роскошью и чрезмерностью. Именно поэтому гостиная Сильвестра Сталлоне в Палм-Бич вызывает противоречивые эмоции — и в то же время не отпускает взгляд.

Дизайнеру Мартину Лоуренсу Булларду удалось невозможное: он залил пространство золотом, но сохранил в нем уют, а не пафос музея, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Реклама

Читайте также:

Золотая гостиная Сталлоне с характером

Весь фокус в том, что золото здесь не плоское. Буллард сделал ставку на слоистость. Стены украшает индивидуальная роспись от De Gournay с ботаническими сюжетами, которая буквально оживает, когда в комнату попадает солнце.

"Как вы знаете, я обожаю сияние золота. Дом Сильвестра Сталлоне и Дженнифер Флавин дал мне идеальный холст для этого", — признается Мартин.

Гостиная Сильвестра Сталлоне. Фото: martynbullard/Instagram

Чтобы интерьер не казался застывшей картинкой, дизайнер добавил фактур. Вместо тяжелого бархата — кресла в оттенке шафрана из ткани букле. Она мягкая, тактильная и немного "приземляет" блеск металлизированного ковра.

Потолок тоже не остался в стороне — он продолжает общую цветовую гамму, создавая эффект теплого кокона.

"Куда бы вы ни посмотрели, везде есть момент, отражающий свет", — объясняет Буллард.

Зеркало в гостиной Сильвестра Сталлоне в гостиной. Фото: martynbullard/Instagram

Именно игра бликов превращает гостиную в динамичное пространство. Когда свет меняется в течение дня, комната "дышит".

Как повторить этот трюк без бюджета Сталлоне

Если хочется добавить металлического блеска в собственную гостиную, не обязательно заказывать De Gournay. Главное — помнить о двух правилах Булларда:

Золото любит компанию сложных фактур. Сочетайте его с грубым льном, матовым деревом или тем самым букле. Это сбивает излишнюю спесь.

Свет должен работать на вас. Зеркала или латунные светильники должны не просто висеть для красоты, а рассеивать лучи по углам.

В конце концов, дом Сталлоне доказывает: даже самые рискованные цвета становятся "человечными", если в основе лежит не желание поразить богатством, а четкая концепция.

Ранее мы рассказывали, какой трюк делает визуально больше гостиную Марка Цукерберга. А также, что поразило дизайнеров в гостиной Мишель Пфайффер.