Забор между соседями — о каких особенностях надо знать каждому владельцу

Покрытый снегом забор. Фото: Freepik

Строительство забора часто начинается с желания защитить собственное пространство, но заканчивается длительными конфликтами. В 2026 году такие споры только обостряются, ведь границы участков все чаще проверяют по цифровым кадастрам. Малейшая ошибка или игнорирование интересов соседа может стоить спокойствия на годы.

Прежде чем покупать профнастил или заказывать бетон, стоит вспомнить о статье 103 Земельного кодекса Украины.

"Владельцы и землепользователи земельных участков должны выбирать такие способы использования земельных участков, при которых соседним землепользователям наносится меньше неудобств", — сказано в документе.

Простым языком: ваш двухметровый глухой забор не должен превращать соседские грядки в вечную мерзлоту без солнца и воздуха.

Высота забора между соседями

Планируя новое ограждение, стоит ориентироваться на строительные нормы, в частности Государственные строительные нормы Б.2.2-12:2019, и практику местных советов. Наиболее безопасным вариантом остаются прозрачные или полупрозрачные конструкции.

Глухой забор между участками допускается только с согласия обоих владельцев, желательно письменным. Выбирайте прозрачные или сетчатые ограждения. Это снимает 90% претензий по затенению.

Если вы таки планируете монолитный забор между участками, не поленитесь взять у соседа письменное разрешение. Это ваша страховка на случай, если отношения испортятся.

Границы земельного участка и забор

Интересный нюанс скрыт в статье 106 Земельного кодекса. Согласно ей, расходы на установку межевых знаков соседи должны нести "в равных частях", если нет другой договоренности.

На практике это означает, что забор на самой границе — это общая зона ответственности. Даже погрешность в 5-10 сантиметров в 2026 году легко обнаруживается современной геодезией, что автоматически делает вас нарушителем границ.

Как избежать конфликта с соседом

Чтобы забор не стал источником войны, стоит действовать на опережение:

Кадастр превыше всего. Сначала вызовите землеустроителя, а уже потом копайте ямы под столбы. Разговор — это бесплатно. Обсудите высоту и материал с соседом заранее. Акт согласования. Фиксируйте границы документально.

В конце концов, любой забор рано или поздно заржавеет или развалится, а вот испорченные отношения с людьми, живущими за стеной, восстанавливать куда сложнее и дороже.

Что еще стоит знать украинцам

Как рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, распределение расходов на ограждение обычно базируется на договоренности, однако "если забор ставится только на вашем участке, то все расходы несет владелец".

В случаях, когда конструкция проходит "непосредственно на границе двух земельных участков", специалист советует применять совместное финансирование.

Если же сосед отказывается платить, вы можете установить забор самостоятельно, главное — убедиться, что он не затеняет чужую территорию и не создает другого дискомфорта.

Ранее мы рассказывали, за какие нарушения сосед по участку может подать в суд. А также, где разрешено устанавливать генератор возле частного дома, чтобы не ссориться с соседями.