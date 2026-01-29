Паркан між сусідами — про які особливості треба знати кожному власнику

Вкритий снігом паркан. Фото: Freepik

Будівництво паркану часто починається з бажання захистити власний простір, але закінчується тривалими конфліктами. У 2026 році такі суперечки лише загострюються, адже межі ділянок дедалі частіше перевіряють за цифровими кадастрами. Найменша помилка або ігнорування інтересів сусіда може коштувати спокою на роки.

Перш ніж купувати профнастил чи замовляти бетон, варто згадати про статтю 103 Земельного кодексу України.

"Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок, при яких сусіднім землекористувачам завдається найменше незручностей", — сказано у документі.

Простою мовою: ваш двометровий глухий паркан не повинен перетворювати сусідські грядки на вічну мерзлоту без сонця та повітря.

Висота паркану між сусідами

Плануючи нову огорожу, варто орієнтуватися на будівельні норми, зокрема Державні будівельні норми Б.2.2-12:2019, та практику місцевих рад. Найбільш безпечним варіантом залишаються прозорі або напівпрозорі конструкції.

Глухий паркан між ділянками допускається лише за згодою обох власників, бажано письмовою. Обирайте прозорі або сітчасті огорожі. Це знімає 90% претензій щодо затінення.

Якщо ви таки плануєте монолітний паркан між ділянками, не полінуйтеся взяти в сусіда письмовий дозвіл. Це ваша страховка на випадок, якщо стосунки зіпсуються.

Межі земельної ділянки і паркан

Цікавий нюанс прихований у статті 106 Земельного кодексу. Згідно з нею, витрати на встановлення межових знаків сусіди мають нести "у рівних частинах", якщо немає іншої домовленості.

На практиці це означає, що паркан на самій межі — це спільна зона відповідальності. Навіть похибка у 5-10 сантиметрів у 2026 році легко виявляється сучасною геодезією, що автоматично робить вас порушником кордонів.

Як уникнути конфлікту з сусідом

Щоб паркан не став джерелом війни, варто діяти на випередження:

Кадастр понад усе. Спочатку викличте землевпорядника, а вже потім копайте ями під стовпи. Розмова — це безплатно. Обговоріть висоту та матеріал із сусідом заздалегідь. Акт погодження. Фіксуйте межі документально.

Зрештою, будь-який паркан рано чи пізно заіржавіє чи розвалиться, а от зіпсовані стосунки з людьми, що живуть за стіною, відновлювати куди складніше й дорожче.

Що ще варто знати українцям

Як розповів юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, розподіл витрат на огорожу зазвичай базується на домовленості, проте "якщо паркан ставиться лише на вашій ділянці, то всі витрати несе власник".

У випадках, коли конструкція проходить "безпосередньо на межі двох земельних ділянок", фахівець радить застосовувати спільне фінансування.

Якщо ж сусід відмовляється платити, ви можете встановити паркан самостійно, головне — переконатися, що він не затіняє чужу територію та не створює іншого дискомфорту.

Раніше ми розповідали, за які порушення сусід по ділянці може подати до суду. А також, де дозволено встановлювати генератор біля приватного будинку, щоб не сваритися з сусідами.