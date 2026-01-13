Видео
Главная Рынок недвижимости Забор между соседями — за какую ограду могут оштрафовать в 2026

Забор между соседями — за какую ограду могут оштрафовать в 2026

Дата публикации 13 января 2026 17:05
За какой забор между соседями могут наказать в 2026 году — штрафы и правила
Зимний забор. Фото: Ideal Fence

Желание огородить свою территорию — базовый инстинкт каждого владельца участка. Но в реалиях то, что вы считаете своим частным делом, государство и общество расценивают как объект строгого контроля. Если поставить забор "на глаз", можно легко получить не только штраф, но и предписание на снос конструкции, в которую вложены немалые средства.

Ключевые ограничения касаются высоты и конструкции ограждения и прописаны в Государственных строительных нормах Б.2.2-12:2019. Главная ошибка многих — строить глухие трехметровые стены там, где они запрещены.

Читайте также:

Нормы четко разграничивают пространство: со стороны улицы вы можете позволить себе до 2,5 метров, а вот с соседями ситуация более деликатная. Здесь лимит — 2 метра.

Но дело не только в метрах. Закон защищает право вашего соседа на солнце.

"Владельцы и землепользователи земельных участков должны выбирать такие способы использования земельных участков, при которых соседним землепользователям наносится меньше неудобств", — говорится в статье 103 Земельного кодекса Украины.

Поэтому, если ваш забор создает сплошную тень на соседский огород, готовьтесь к конфликтам. Оптимальный вариант — сетка или решетка.

Любое другое лучше зафиксировать письменным соглашением с соседом, чтобы через год он не "передумал" и не пошел в суд.

Где запрещено ставить забор на участке

Больше всего проблем возникает из-за "самозахвата". Даже 10 сантиметров за границей вашего участка — это уже нарушение.

Цифровизация общин позволяет выявить такие "заступы" за считанные минуты через электронные карты.

Особенно осторожными стоит быть с такими зонами:

  1. Красные линии: даже если они проходят по вашему "фактическому" двору, забор там стоять не может.
  2. Инженерные сети: кабель под землей или труба рядом создают охранную зону.

Статья 91 Земельного кодекса прямо говорит: собственник обязан соблюдать ограничения, связанные с охранными зонами. Если вы перекроете доступ ремонтной бригаде к коммуникациям, ваш забор демонтируют без лишних сантиментов.

Какой штраф за незаконный забор в 2026 году

За нарушение правил благоустройства применяется административная ответственность по ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. По состоянию на 2026 год предусмотрены следующие штрафы:

  • для граждан — от 340 до 1 360 гривен;
  • для предпринимателей и должностных лиц — от 850 до 1 700 гривен.

Однако это лишь верхушка айсберга. За самовольное занятие земли (особенно в охранных зонах) штраф может достичь 8 500 гривен.

И самое неприятное: уплата штрафа не легализует забор. Суд все равно может обязать вас снести его за свой счет.

Ранее мы рассказывали, когда сосед может требовать сноса постройки. А также, чем грозит нарушение границ земельного участка.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
