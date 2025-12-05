Аренда квартир в Польше — какие новые правила планирует государство

Польша поменяет правила для арендодателей квартир — что известно
В Польше готовятся важные решения по краткосрочной аренде квартир, которая последние годы активно развивалась на фоне туристического роста. Государство стремится установить четкие правила и вернуть контроль общинам.
По замыслу авторов законопроекта, каждое помещение, которое сдается посуточно, должно пройти регистрацию и получить отдельный номер, сообщает "Польское радио".
Без него размещать объявления на онлайн-платформах станет невозможно.
Министр финансов и региональной политики Катажина Пелчинская-Наленч объяснила, что новая модель должна уравновесить интересы владельцев, туристической отрасли и местных жителей.
"Мы хотим, чтобы был создан реестр этого вида аренды, а также вернуть субъектность общинам. Именно на этот аспект власть делает особый акцент", — отметила она.
Какие ограничения предлагают в Польше по аренде жилья
Законопроект партии "Польша 2050" предусматривает, что арендодателю больше не хватит только разместить объявление.
Нужно будет получить согласование:
- от жилищного сообщества или объединения жителей;
- от соответствующей гмины;
- от местной администрации города или уезда.
Только после этого деятельность по аренде будет считаться законной. Такой подход, по словам министра, позволит общинам реагировать на ситуацию в собственных районах и учитывать интересы жителей.
"Решение также должны принимать органы местного самоуправления в соответствии с экономическими интересами и волей общины", — отметила Пелчинская-Наленч.
Как будет работать новый реестр посуточной аренды
Реестр станет основным механизмом контроля. Квартира, которая не имеет индивидуального номера, не появится ни на Airbnb, ни на других онлайн-платформах. Это фактически выводит из тени часть рынка и усложняет деятельность нелегальных арендодателей.
Новый порядок должен обеспечить:
- большую прозрачность для налоговых органов;
- лучшую безопасность туристов;
- снижение конфликтов между жильцами и владельцами квартир;
- возможность общины влиять на количество туристического жилья в конкретном районе.
По оценкам государства, количество квартир, которые сдаются краткосрочно, составляет примерно 40-100 тысяч. Это большой сегмент рынка, который уже несколько лет формирует цены на жилье в популярных городах.
В перспективе власти рассчитывают создать модель, в которой краткосрочная аренда остается важной частью туризма, но работает под контролем общины, а не только владельца.
