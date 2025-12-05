Аренда квартир в Польше — какие новые правила планирует государство

Дома в Польше. Фото: Freepik

В Польше готовятся важные решения по краткосрочной аренде квартир, которая последние годы активно развивалась на фоне туристического роста. Государство стремится установить четкие правила и вернуть контроль общинам.

По замыслу авторов законопроекта, каждое помещение, которое сдается посуточно, должно пройти регистрацию и получить отдельный номер, сообщает "Польское радио".

Без него размещать объявления на онлайн-платформах станет невозможно.

Министр финансов и региональной политики Катажина Пелчинская-Наленч объяснила, что новая модель должна уравновесить интересы владельцев, туристической отрасли и местных жителей.

"Мы хотим, чтобы был создан реестр этого вида аренды, а также вернуть субъектность общинам. Именно на этот аспект власть делает особый акцент", — отметила она.

Какие ограничения предлагают в Польше по аренде жилья

Законопроект партии "Польша 2050" предусматривает, что арендодателю больше не хватит только разместить объявление.

Нужно будет получить согласование:

от жилищного сообщества или объединения жителей;

от соответствующей гмины;

от местной администрации города или уезда.

Только после этого деятельность по аренде будет считаться законной. Такой подход, по словам министра, позволит общинам реагировать на ситуацию в собственных районах и учитывать интересы жителей.

"Решение также должны принимать органы местного самоуправления в соответствии с экономическими интересами и волей общины", — отметила Пелчинская-Наленч.

Как будет работать новый реестр посуточной аренды

Реестр станет основным механизмом контроля. Квартира, которая не имеет индивидуального номера, не появится ни на Airbnb, ни на других онлайн-платформах. Это фактически выводит из тени часть рынка и усложняет деятельность нелегальных арендодателей.

Новый порядок должен обеспечить:

большую прозрачность для налоговых органов;

лучшую безопасность туристов;

снижение конфликтов между жильцами и владельцами квартир;

возможность общины влиять на количество туристического жилья в конкретном районе.

По оценкам государства, количество квартир, которые сдаются краткосрочно, составляет примерно 40-100 тысяч. Это большой сегмент рынка, который уже несколько лет формирует цены на жилье в популярных городах.

В перспективе власти рассчитывают создать модель, в которой краткосрочная аренда остается важной частью туризма, но работает под контролем общины, а не только владельца.

