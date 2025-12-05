Видео
Главная Рынок недвижимости Польша поменяет правила для арендодателей квартир — что известно

Польша поменяет правила для арендодателей квартир — что известно

Дата публикации 5 декабря 2025 14:32
Аренда квартир в Польше — какие новые правила планирует государство
Дома в Польше. Фото: Freepik

В Польше готовятся важные решения по краткосрочной аренде квартир, которая последние годы активно развивалась на фоне туристического роста. Государство стремится установить четкие правила и вернуть контроль общинам.

По замыслу авторов законопроекта, каждое помещение, которое сдается посуточно, должно пройти регистрацию и получить отдельный номер, сообщает "Польское радио".

Без него размещать объявления на онлайн-платформах станет невозможно.

Министр финансов и региональной политики Катажина Пелчинская-Наленч объяснила, что новая модель должна уравновесить интересы владельцев, туристической отрасли и местных жителей.

"Мы хотим, чтобы был создан реестр этого вида аренды, а также вернуть субъектность общинам. Именно на этот аспект власть делает особый акцент", — отметила она.

Какие ограничения предлагают в Польше по аренде жилья

Законопроект партии "Польша 2050" предусматривает, что арендодателю больше не хватит только разместить объявление.

Нужно будет получить согласование:

  • от жилищного сообщества или объединения жителей;
  • от соответствующей гмины;
  • от местной администрации города или уезда.

Только после этого деятельность по аренде будет считаться законной. Такой подход, по словам министра, позволит общинам реагировать на ситуацию в собственных районах и учитывать интересы жителей.

"Решение также должны принимать органы местного самоуправления в соответствии с экономическими интересами и волей общины", — отметила Пелчинская-Наленч.

Как будет работать новый реестр посуточной аренды

Реестр станет основным механизмом контроля. Квартира, которая не имеет индивидуального номера, не появится ни на Airbnb, ни на других онлайн-платформах. Это фактически выводит из тени часть рынка и усложняет деятельность нелегальных арендодателей.

Новый порядок должен обеспечить:

  • большую прозрачность для налоговых органов;
  • лучшую безопасность туристов;
  • снижение конфликтов между жильцами и владельцами квартир;
  • возможность общины влиять на количество туристического жилья в конкретном районе.

По оценкам государства, количество квартир, которые сдаются краткосрочно, составляет примерно 40-100 тысяч. Это большой сегмент рынка, который уже несколько лет формирует цены на жилье в популярных городах.

В перспективе власти рассчитывают создать модель, в которой краткосрочная аренда остается важной частью туризма, но работает под контролем общины, а не только владельца.

Как сообщалось, покупка собственного жилья в Польше — квартиры или дома — рассматривается многими украинцами как важный шаг для комфортной жизни и перспективная долгосрочная инвестиция. На динамичном рынке недвижимости выбор конкретного города существенно влияет не только на текущую цену, но и на потенциал роста ее стоимости в будущем.

Также мы рассказывали, разрешено ли ночевать на даче в Польше, ведь законодательство страны имеет свои особенности. Владельцам и гостям следует заранее ознакомиться с действующими ограничениями по срокам пребывания и требованиям к условиям проживания.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
