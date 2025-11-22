Какой документ о праве собственности должен быть у каждого владельца квартиры

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Право собственности на квартиру сегодня требует надежного и однозначного подтверждения. В ситуации постоянных изменений на рынке недвижимости, а также рост количества споров, каждому владельцу важно иметь документ, который однозначно удостоверяет его право.

Таким документом является выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, отмечают специалисты юридической компании Dozvil.

Именно он признан единственным официальным подтверждением, что информация о собственности внесена государством и имеет юридическую силу.

Что такое выписка из реестра прав на недвижимое имущество

Выписка — это электронный или бумажный документ, в котором содержится полный объем данных об объекте недвижимости и владельце. Он формируется в единой информационной системе, поэтому имеет самый высокий уровень актуальности.

"Владельцам важно понимать, что старые документы вроде свидетельства о праве собственности или договора купли-продажи уже не являются основным подтверждением. Решающим является информационная запись в реестре, а выписка — доказательство этой записи", — отмечают эксперты.

В выписке содержатся ключевые разделы:

сведения о владельце;

основание возникновения права;

информация о регистрационных действиях;

данные об обременениях или арестах;

характеристики квартиры.

Как получить выписку из реестра

Государство предлагает несколько удобных путей подачи документов, что дает возможность оформить право собственности быстро и без лишних формальностей.

Самые популярные способы:

обращение к нотариусу;

визит в ЦПАУ;

подача заявления через Дію.

Для оформления регистрации необходимо иметь пакет документов, который включает паспорт, идентификационный код, техпаспорт и документ, подтверждающий приобретение собственности.

После проверки и внесения данных государственный регистратор формирует выписку, которая и становится основным доказательством права.

Зачем владельцу хранить выписку на квартиру

Владельцы часто недооценивают роль выписки, считая, что достаточно иметь договор купли-продажи или свидетельство. Но именно выписка является документом, который запрашивают:

при продаже квартиры;

для оформления наследства;

при подтверждении права перед банком;

в случае судебных споров;

при обнаружении обременений или арестов.

Извлечение содержит актуальную информацию и позволяет убедиться, что данные в реестре соответствуют реальному положению.

Какую информацию дает извлечение из ГРВП

Для владельца документ открывает полную картину о его недвижимости. В нем можно увидеть:

дату и время внесения записи;

регистрационный номер квартиры;

адрес и площадь;

основание возникновения права;

данные государственного регистратора;

наличие ограничений или открытых производств.

Вся информация подтверждена государством, а потому имеет юридическую силу и может быть использована в суде или при заключении сделок.

Почему выписка должна быть у каждого владельца квартиры

В современных реалиях выписка —это не формальность, а инструмент защиты. Выписка из ГРВП:

подтверждает, что данные о недвижимости внесены корректно;

исключает риск двойной продажи;

позволяет оперативно реагировать на изменения в реестре.

Имея этот документ, владелец получает гарантию, что его право подтверждено государством и может быть защищено в любой правовой ситуации, констатируют эксперты.

Как сообщалось, покупка недвижимости — это важная финансовая инвестиция, требующая ответственного подхода. Чтобы избежать рисков и защитить свои средства, необходимо тщательно проверить три ключевых аспекта: правоустанавливающие документы на объект, личность продавца и техническое состояние самой недвижимости.

Также мы рассказывали, что хотя термин "неприватизированное жилье" не является официальным в законодательстве Украины, он широко используется для обозначения квартир, по которым жилец еще не оформил право собственности. Фактически, жилье остается неприватизированным до момента подачи соответствующих документов для приобретения права собственности.