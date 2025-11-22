Який документ про право власності має бути у кожного власника квартири

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Право власності на квартиру сьогодні потребує надійного та однозначного підтвердження. У ситуації постійних змін на ринку нерухомості, а також зростання кількості спорів, кожному власнику важливо мати документ, який однозначно засвідчує його право.

Таким документом є витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зазначають фахівці юридичної компанії Dozvil.

Саме він визнаний єдиним офіційним підтвердженням, що інформація про власність внесена державою та має юридичну силу.

Що таке витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно

Витяг — це електронний або паперовий документ, у якому міститься повний обсяг даних про об’єкт нерухомості та власника. Він формується в єдиній інформаційній системі, тому має найвищий рівень актуальності.

"Власникам важливо розуміти, що старі документи на кшталт свідоцтва про право власності або договору купівлі-продажу вже не є основним підтвердженням. Вирішальним є інформаційний запис у реєстрі, а витяг — доказ цього запису", — наголошують експерти.

У витягу містяться ключові розділи:

відомості про власника;

підстава виникнення права;

інформація про реєстраційні дії;

дані про обтяження або арешти;

характеристики квартири.

Як отримати витяг з реєстру

Держава пропонує кілька зручних шляхів подачі документів, що дає можливість оформити право власності швидко та без зайвих формальностей.

Найпопулярніші способи:

звернення до нотаріуса;

візит до ЦНАПу;

подання заяви через Дію.

Для оформлення реєстрації необхідно мати пакет документів, який включає паспорт, ідентифікаційний код, техпаспорт та документ, що підтверджує набуття власності. Після перевірки та внесення даних державний реєстратор формує витяг, який і стає основним доказом права.

Навіщо власнику зберігати витяг на квартиру

Власники часто недооцінюють роль витягу, вважаючи, що достатньо мати договір купівлі-продажу або свідоцтво. Але саме витяг є документом, який запитують:

під час продажу квартири;

для оформлення спадщини;

при підтвердженні права перед банком;

у разі судових спорів;

при виявленні обтяжень або арештів.

Витяг містить актуальну інформацію та дозволяє переконатися, що дані у реєстрі відповідають реальному стану.

Яку інформацію дає витяг з ДРРП

Для власника документ відкриває повну картину щодо його нерухомості. У ньому можна побачити:

дату та час внесення запису;

реєстраційний номер квартири;

адресу і площу;

підставу виникнення права;

дані державного реєстратора;

наявність обмежень або відкритих проваджень.

Уся інформація підтверджена державою, а тому має юридичну силу та може бути використана в суді або при укладенні угод.

Чому витяг має бути у кожного власника квартири

У сучасних реаліях витяг — це не формальність, а інструмент захисту. Витяг з ДРРП:

підтверджує, що дані про нерухомість внесені коректно;

виключає ризик подвійного продажу;

дозволяє оперативно реагувати на зміни в реєстрі.

Маючи цей документ, власник отримує гарантію, що його право підтверджене державою та може бути захищене у будь-якій правовій ситуації, констатують експерти.

