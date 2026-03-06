Перепланировка в хрущевке может обернуться штрафом — что нельзя трогать

Какие стены нельзя трогать в хрущевке. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Большинство владельцев хрущевок рано или поздно задумываются о перепланировке, стремясь избавиться от тесных кухонь и неудобных коридоров. Однако в погоне за пространством важно не забывать о технических ограничениях, ведь радикальные изменения в таких домах могут быть опасны.

Незаконная перепланировка может стоить от 17 до 34 тысяч гривен штрафа, а иногда создает проблемы с продажей или наследством жилья, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал InfoLand.

Ведь нотариус во время любой сделки проверяет соответствие квартиры техническому паспорту. Если планировка изменена без согласования, сделку могут просто не провести.

Какие стены нельзя сносить в хрущевке

Главное правило — не трогайте несущие конструкции. Они держат весь дом, и если вы их повредите, соседи сверху могут буквально "зайти к вам в гости" через перекрытия.

Как понять, что перед вами:

тонкие перегородки (8-12 см) — обычно это гипсолит или дерево, их можно убирать;

стены от 25 см — это почти 100% капитальная стена.

Но точный вывод делает только инженер или технический паспорт дома. Также статья 29 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" прямо запрещает самовольные манипуляции с основой дома.

Можно ли расширить санузел в хрущевке

Многие владельцы хотят увеличить ванную комнату за счет кухни или жилой комнаты. Именно это одна из самых распространенных ошибок.

Государственные строительные нормы "В.2.2-15 Жилые дома" запрещают выносить "мокрые зоны" (ванную, туалет) туда, где у соседей снизу жилая комната или кухня.

Даже если вы сделаете гидроизоляцию как на подводной лодке, правила ГСН говорят четкое "нет".

Можно ли объединить кухню с комнатой в хрущевке

Объединить кухню с гостиной — мечта многих. Но если у вас газовая плита, между ними обязательно должна быть дверь или перегородка. Это не прихоть инспектора, а норма пожарной безопасности.

Что делают на практике:

устанавливают электрическую плиту вместо газовой;

делают раздвижную дверь или стеклянную перегородку.

Оба варианта позволяют законно сохранить ощущение студии.

Можно ли убрать вентиляционный короб в хрущевке

Еще один категорический запрет касается вентиляции. Каналы вентиляции работают как единая система для всего дома.

Если вы его срежете, чтобы выгадать полметра под холодильник, у соседей снизу начнется плесень и будут стоять запахи вашей жареной картошки.

Демонтаж вентканалов запрещен категорически. Их разрешено лишь маскировать декоративными коробами или мебелью.

Что можно менять в хрущевке без разрешения

Несмотря на ограничения, существует много изменений, которые закон позволяет делать без согласований:

Выбросить старые встроенные шкафы и антресоли. Снести легкую перегородку между ванной и туалетом. Передвинуть дверной проем в ненесущей стене. Заменить окна и радиаторы отопления.

Но даже при таких работах стоит зафиксировать на фото или видео состояние квартиры до ремонта. Это лучшая защита, если соседи начнут жаловаться на каждую вашу дырку в стене.

Что еще надо знать украинцам

В Украине немало объектов недвижимости принадлежат сразу нескольким владельцам — от супругов до наследников, что обычно провоцирует споры по распоряжению квадратными метрами. Как рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, при таких обстоятельствах "чаще всего речь идет не о физическом разделении, а об определении порядка пользования комнатами" или закреплении за каждым собственником конкретных помещений.

Эксперт объясняет, что реальный раздел квартиры без радикальной перепланировки является большой редкостью.

"Физическое разделение возможно только тогда, когда каждая часть имеет отдельный вход и соответствует строительным нормам, что практически нереально реализовать в обычной многоэтажке", — говорит Козляк.

Поскольку технические параметры большинства домов не позволяют создать изолированные жилые блоки, решение конфликтов обычно переходит в зал суда. Именно поэтому судьи чаще прибегают к другим правовым механизмам урегулирования, чем к фактическому разделению стен.

Как сообщалось, старенькие хрущевки — это своеобразный винтаж в мире недвижимости: несмотря на тесные кухни, их разметают мгновенно из-за низкой цены и уютных дворов. Однако за фасадом простоты скрываются технические "сюрпризы", о которых лучше узнать заранее, чтобы ремонт не превратился в катастрофу.

Также мы рассказывали, что покупатели стали намного рациональнее: из-за высоких цен на жилье и коммунальные услуги они придирчиво оценивают функциональность каждого метра, а не просто общую площадь. Планировка теперь воспринимается как фундамент комфортной жизни, поэтому неудобные и непродуманные квартиры все чаще остаются без внимания.